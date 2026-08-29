Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumartesi Anneleri'nden 1118'inci haftada 'yüzleşme' çağrısı

Cumartesi Anneleri'nden 1118'inci haftada 'yüzleşme' çağrısı

29.08.2026 14:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Cumartesi Anneleri'nden 1118'inci haftada 'yüzleşme' çağrısı

1118. hafta buluşmasında, '30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü' için açıklama yapan Cumartesi Anneleri, "Kayıplarımızın akıbeti açıklansın" ve "Failler ve sorumlular açığa çıkarılsın" taleplerini yineledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

1995 yılından bu yana gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1118. haftada da Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Galatasaray Meydanı'nı çevreleyen barikatların önünden seslenen kayıp yakınları, yarının '30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü' olduğuna dikkat çekti.

"İNKÂR VE CEZASIZLIKLA SUÇUN ÜZERİ ÖRTÜLDÜ"

Kayıp yakını Sebla Arcan'ın okuduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sevdiklerimiz güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı ve bir daha geri dönmedi. Devlet, onların akıbetini ortaya çıkarmak yerine inkâr etti. Soruşturmalar etkisizleştirildi. Deliller karartıldı. Failler ve sorumlular korundu. İnkâr ve cezasızlıkla suçun üzeri örtüldü. Bugün hâlâ kayıplarımızı aramak, nerede olduklarını sormak ve hakikatin peşinden gitmek zorunda bırakılıyorsak, bunun nedeni inkâr ile cezasızlık düzeninin sürdürülmesidir."

"DEVLETİN GÖREVİ SUÇLARI GİZLEMEK DEĞİL, AÇIĞA ÇIKARMAKTIR"

Kayıp yakınları, devleti yönetenlere ise şu sözlerle seslendi:

"Devletin görevi suçları gizlemek değil, açığa çıkarmaktır. Failleri korumak değil, hesap vermelerini sağlamaktır. Aileleri susturmak değil, hakikati bilme haklarını güvence altına almaktır. İhlal üreten bir düzenin normalleşmesini kabul etmiyoruz. Geçmişin ağır suçlarıyla yüzleşmeden, hakikati ortaya çıkarmadan, mağdurların haklarını tanımadan ve cezasızlığı ortadan kaldırmadan gerçek bir barıştan ve demokrasiden söz edilemez."

Açıklama, "Hakikat olmadan adalet, adalet olmadan barış, yüzleşme olmadan demokrasi olmaz" sözleriyle son buldu.

İlgili Konular: #Cumartesi anneleri #Faili meçhul #Adalet

İlgili Haberler

Cumartesi Anneleri 1114. haftada Mehmet Ertak'ın akıbetini sordu: İktidara 'AİHM' hatırlatması
Cumartesi Anneleri 1114. haftada Mehmet Ertak'ın akıbetini sordu: İktidara 'AİHM' hatırlatması Cumartesi Anneleri 1114. hafta buluşmasında, 1992'de Şırnak'ta gözaltına alınan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Mehmet Ertak'ın akıbetini sordu. Açıklamada 2015'te öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin baskılara rağmen başvurduğu AİHM'in Türkiye’yi, yaşam hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle oybirliğiyle mahkûm ettiği hatırlatıldı.
Cumartesi Anneleri 1110. haftada sordu: Hasan Gülünay nerede?
Cumartesi Anneleri 1110. haftada sordu: Hasan Gülünay nerede? Cumartesi Anneleri, Hasan Gülünay’ın akıbetini bugün Galatasaray Meydanı’nda sordu. 1992’de gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Gülünay için yapılan açıklamada, dosyanın zaman aşımıyla kapatılmasına tepki gösterildi.
Cumartesi Anneleri 1116. haftada: 33 yıldır kayıp Nadir Nayci için adalet çağrısı
Cumartesi Anneleri 1116. haftada: 33 yıldır kayıp Nadir Nayci için adalet çağrısı Cumartesi Anneleri, 1993 yılında Cizre’de kaybedilen 7 çocuk babası Nadir Nayci’nin akıbetinin ortaya çıkarılması ve sorumluların yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı’nda buluştu. Ailenin yıllardır yaptığı başvurular sonuçsuz kalırken, Kuştepe’de bulunan kemiklere ilişkin DNA incelemesinin neden sonuçlandırılmadığı soruldu.