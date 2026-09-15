Cumhur İttifakı belediyesine iddianame

Önümde tam 137 sayfalık bir iddianame var.

Yer: Yozgat’ın Sorgun ilçesi.

Kurum: Sorgun Belediyesi.

53 kişi şüpheli.

Şüpheliler arasında mevcut belediye başkanı, eski belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, imar müdürü, şehir plancısı, mimar, mühendis ve teknikerler bulunuyor.

Suçlama ise “görevi kötüye kullanma.”

Ancak dosyada yalnızca hatalı imar işlemleri yok.

Müteahhitlerden belediyeye yatırılan milyonlarca lira, bağışlanan taşınmazlar, bu bağışlara yakın tarihlerde alınan kat ve yoğunluk artışı kararları, kesinleşmemiş imar planlarına göre düzenlenen ruhsatlar, kapatılan yaya yolları, kaldırılan ibadet alanları ve park ile yeşil alanların karşılığında özel parsellere verilen ilave inşaat hakları anlatılıyor.

Kısacası, iddianamede anlatılanlara göre Sorgun’da bazı müteahhitlerin belediyeye “bağış” adı altında yatırdığı paraların ardından binaları adeta gökyüzüne doğru yükselmiş.

Dosyanın merkezindeki isim Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci.

Ekinci, MHP’den 2009 ve 2014 yıllarında belediye meclis üyesi seçildi. 31 Mart 2019’da belediye başkanı oldu ve 2024 seçimlerinde yeniden seçildi.

İddianamede Ekinci’ye isnat edilen eylemler 2013, 2016, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına uzanıyor. Yani bazı kararlarda meclis üyesi, 2019 sonrasındaki kararlarda ise belediye başkanı olarak karşımıza çıkıyor.

Dosyadaki bir diğer önemli isim ise 2004–2018 yıllarında belediye başkanlığı yapan AK Partili Ahmet Şimşek.

Dolayısıyla dosya tek bir siyasi parti dönemine ait değil. Ancak “bağış karşılığında yoğunluk ve kat artışı” olarak özetlenebilecek bölüm ağırlıklı olarak Ekinci’nin belediye başkanlığı dönemine ilişkin.

Yani Cumhur İttifakı dönemini kapsayan bir süreçten bahsediyoruz.

İddianamede de 11 ayrı taşınmaz veya taşınmaz grubu incelendi.

İlk örnek Hanbaşı Mahallesi’ndeki 1295 ada 1 parsel.

Taşınmaz başlangıçta bitişik nizam dört katlı ticaret alanıydı. 3 Nisan 2013 tarihli kararla emsal artırıldı ve yapı beş kata çıkarıldı. 6 Ocak 2016’da ise yapı yüksekliği 31,50 metreye, yani yaklaşık 10 kata yükseltildi.

Bilirkişi heyeti, değişikliklerin çevredeki yapılaşmaya ve şehir siluetine aykırı olduğunu, gerekli asgari mesafenin korunmadığını ve plan değişikliklerinin kamu yararına, teknik ve nesnel gerekçelere dayanmadığını belirledi.

2019’da aynı taşınmazın emsali yeniden artırıldı. Ticaret ve konut alanı olarak görünen parsele düzenlenen ruhsatlarda ise yapının tamamının konut olarak gösterildiği tespit edildi.

Agahefendi Mahallesi’ndeki 2031 ada 1 parselde de benzer bir tablo var.

Çevredeki yapılar üç ve beş katlı olmasına rağmen parsel önce 10 kata çıkarıldı, ardından emsal değeri 3,90’a yükseltildi.

Sonrasında Öztürkler Limited Şirketi tarafından belediyeye 100 bin TL “şartsız bağış” yapıldı. İddianameye göre bağış, söz konusu plan değişikliğiyle bağlantılıydı.

Dosyanın en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Grup Avenir Limited Şirketiyle ilgili.

Şirket yetkilisi, 28 Nisan 2021’de Sorgun Belediyesine 1 milyon 500 bin TL şartsız bağış yaptı.

Yaklaşık beş ay sonra, 6 Ekim 2021’de belediye meclisi plan notunu değiştirdi. Yeni kararla, belirli şartları taşıyan en az 5 bin metrekare büyüklüğündeki ve 15 metre genişliğindeki yollara cepheli alanlarda 15 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı.

Bilirkişi heyeti, değişikliğin kamu yararına dayanmadığını, teknik ve nesnel gerekçesinin bulunmadığını, planın ana kararlarını bozduğunu ve parsel sahiplerine haksız menfaat sağladığını belirtti.

Bir başka dikkat çekici isim ise müteahhit ve dönemin belediye meclis üyesi Murat Bulut.

Bulut, savcılık ifadesinde 18 Ocak 2021’de belediye hesabına 470 bin TL gönderdiğini kabul ediyor. Paranın, yaptığı binanın yoğunluğunun artırılması için gönderildiğini söylüyor.

Bulut’un ifadesine göre para, Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin bilgisi ve isteği doğrultusunda, İmar Müdürlüğünün talebi üzerine gönderildi.

Ancak İçişleri Bakanlığının soruşturma izni kararında, bu 470 bin TL’nin imar iş ve işlemleriyle bağlantılı olmadığı kabul edildi.

İddianamede bazı belediye meclis üyelerinin ifadeleri de bulunuyor.

Ferhat Fidan, Ekinci’nin bir toplantı öncesinde “Bağışları alan benim, sizinle bir şey yok. Size bir sıkıntı çıkmaz. Olursa bana olur. Evet, ben yoğunluk satıyorum, gelen bana gelsin” dediğini öne sürüyor.

İsmail Doğan ise Ekinci’nin, “Bu bağış konuları müteahhitlerle benim aramda, sizinle ilgisi yok” dediğini anlatıyor. Kasım Faruk Kandemir de Ekinci’nin meclis toplantılarında yoğunluk satışı yaptığını söylediğini ifade ediyor.

Bazı meclis üyeleri ayrıca ret oyu verdikleri kararların tutanaklarda “kabul” olarak gösterildiğini öne sürüyor.

Mustafa Erkut Ekinci ise tüm suçlamaları reddediyor.

Ekinci, belediyeye yapılan bağışların imar imtiyazı karşılığında verilmediğini, kişilerin kendi iradeleriyle şartsız bağış yaptığını söylüyor. İmar kararlarının uzmanların görüşleri doğrultusunda alındığını, bilirkişi raporlarında şehir plancısı bulunmadığını ve bu nedenle raporların eksik olduğunu savunuyor.

Ekinci ayrıca hiçbir müteahhitten kişisel menfaat veya rüşvet almadığını, hiç kimseyi kendisi adına para almaya yönlendirmediğini belirtiyor.

Savcılığın hukuki değerlendirmesi de dikkat çekici.

Savcılık, belediyeye bağış yapan kişilere imar ayrıcalığı sağlandığı yönünde tespit bulunduğunu kabul ediyor. Ancak bağışların belediye başkanı veya meclis üyeleri tarafından şahsi olarak alındığına ilişkin somut delil bulunmadığını belirtiyor.

Paralar belediye hesabına yatırıldığı için “irtikap” suçunun unsurlarının oluşmadığı sonucuna varan savcılık, eylemleri “görevi kötüye kullanma” kapsamında değerlendiriyor.

Peki, rüşvet iddiaları?

Onlar da 2025/1269 numaralı ayrı bir soruşturma dosyasına ayrılmış.

Yani bu iddianame, yalnızca görünen tablonun bir bölümü…