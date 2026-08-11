Cumhur İttifakı 'çerçeve yasa'da fire verdi: 9 milletvekilinin oylamaya katılmadığı ortaya çıktı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni 'çözüm süreci' kapsamında hazırlanan 'çerçeve yasa' teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" adıyla Meclis'e getirilen 12 maddelik teklif, yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından 467 milletvekilinin "evet" oyuyla yasalaştı. Oylamaya ise, 562 milletvekili katıldı.

Teklifin hazırlık sürecinde birlikte çalışan AKP ve MHP, oylamada fire verdi. Cumhur İttifakı'ndan 9 milletvekilinin oy kullanmadığı ortaya çıktı.

8 AKP'Lİ VEKİL OYLAMAYA KATILMADI

Oylama sonuçlarına göre; AKP'de oy kullanmayan 8 isim şöyle:

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu

Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş

İstanbul Milletvekili Ahmet Ersagun Yücel

İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel

Kocaeli Milletvekili Sami Çakır

Konya Milletvekili Tahir Akyürek

Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci

Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar

Öte yandan, süreç için kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda AKP'yi temsil eden üyeler arasında yer alan Kürşad Zorlu ile Tahir Akyürek'in oy kullanmaması dikkat çekti.

MHP'DEN DE YÖNTER KATILMADI

Sürecin başlatılmasında kritik rol oynayan MHP'de ise, İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter oylamaya katılmayan isim oldu.