Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da kritik anket... AKP eridi, YRP yükseldi

Cumhur İttifakı'nın geçmiş seçimlerde yüksek oy aldığı Erzurum'da seçmen tercihlerine ilişkin dikkat çeken bir anket sonucu ortaya çıktı. Veri analisti Murat Kızılboğa tarafından paylaşılan eylül ayı araştırmasında, “Bu pazar seçim olsa” sorusuna verilen yanıtlar partilerin oy oranlarında önemli değişimler olduğunu gösterdi.

Anket sonuçlarında AKP ve MHP'nin Erzurum'da oy kaybettiği, buna karşılık Yeniden Refah Partisi (YRP) ve DEM Parti'nin oylarını artırdığı görüldü.

AKP'NİN OYU 35,9'A GERİLEDİ

Araştırmaya göre; son genel seçimde Erzurum'da yüzde 43,32 oy alan AKP'nin güncel oy oranı yüzde 35,9 olarak ölçüldü.

Böylece AKP'nin oy oranında 7,42 puanlık düşüş yaşandı.

MHP'de de gerileme görüldü. Erzurum'da bir önceki genel seçimde yüzde 16,67 oy alan MHP'nin anketteki oranı yüzde 15,5 oldu. Partinin oy kaybı 1,17 puan olarak hesaplandı.

YRP, OYUNU İKİ BUÇUK KATINA ÇIKARDI

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri Yeniden Refah Partisi'nde yaşanan yükseliş oldu.

Bir önceki genel seçimde Erzurum'da yüzde 4,92 oy alan YRP, araştırmada yüzde 12,8'e ulaştı. Böylece partinin oy oranı 7,88 puan arttı ve yaklaşık iki buçuk katına çıktı.

DEM Parti de kentte oyunu artıran partiler arasında yer aldı. Önceki seçimde yüzde 9,9 oy alan DEM Parti'nin anketteki oy oranı yüzde 13,2 olarak ölçüldü. Partinin oy artışı 3,1 puan oldu.

YENİ PARTİ YÜZDE 8,9'A ULAŞTI

Araştırmada YENİ Parti'nin oy oranı yüzde 8,9 olarak belirlendi.

İYİ Parti yüzde 5,2, Zafer Partisi yüzde 3,9 oranında oy alırken, diğer partilerin toplam oy oranı yüzde 4,6 olarak hesaplandı.

MECLİS ARİTMETİĞİ DE DEĞİŞİYOR

Anket sonuçlarının genel seçim sonuçlarına aynı şekilde yansıması halinde Erzurum'un milletvekili dağılımında da değişiklik yaşanıyor.

Araştırmadaki oy oranlarına göre kentten çıkacak milletvekillerinin dağılımı şöyle hesaplandı:

AKP: 2 milletvekili

MHP: 1 milletvekili

DEM Parti: 1 milletvekili

YRP: 1 milletvekili