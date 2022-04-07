Cumhur İttifakı'nda ‘encümen’ krizi istifa getirdi

07 Nisan 2022 Perşembe, 10:15

Elazığ Belediyesi nisan ayı meclis toplantısında yapılan üç kişilik encümen üyeliği seçimlerinde AKP'li meclis üyelerinin adaylardan Gülersem Çopur'a oy vermemesi parti içerisinde krize yol açmıştı.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre, belediyede yapılan encümen seçiminde adaylardan AKP'li Meclis Üyesi Gülersem Çopur'un çizik yemesi ve MHP'li Meclis Üyesi Suat Yaşa'nın encümen üyeliğine seçilmesi sonrasında AKP Elazığ il Başkanı Şerafettin Yıldırım, AKP'li meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantıda kamera kayıtlarına bakılacağı, oy verme pusulasındaki yazıların tek tek inceleneceğinin ifade edilmesinin ardından üç belediye meclis üyesinin yanlış oy kullandıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

İSTİFA ETTİLER

AKP'nin meclisteki çoğunluğuna rağmen MHP meclis üyesi Suat Yaşa'nın encümenliğe seçilmişti. Belediye meclis toplantısının üçüncü gününde encümenliğe seçilen AKP’li Sami Güzel ve Habip Yalçın encümenlik görevlerinden istifa etti. Yeniden yapılan seçimde ise AKP’li Gülersem Çopur ve Erkan Akpınar belediye encümenliğine seçilen isimler oldu.

Belediye meclisinde yapılan 3 kişilik encümen üyeliği seçiminde AKP 15, MHP 10, İYİ Parti ve bağımsız 1 meclis üyesi oy kullanmış ve AKP'den Sami Güzel 14, Habip Yalçın 13, Gülersem Çopur 11 oy alırken MHP'li Suat Yaşa 14 oy almıştı. Yapılan seçimin ardından AKP'den iki MHP'den bir üye encümenliğe seçilmişti.