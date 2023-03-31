Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın isimleri yer alacak.
Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin aday listesinde alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.
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