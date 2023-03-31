Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 08:19

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 08:19

Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin aday listesinde alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.