Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Oy pusulasında Kılıçdaroğlu, İnce, Erdoğan ve Oğan'ın isimleri yer alacak.

DHA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 08:19
Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimi için kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin aday listesinde alfabetik sıralamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan isimleri yer aldı.


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