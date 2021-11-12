Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut'tan 'yeni birlik' mesajı

12 Kasım 2021 Cuma, 17:53

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'yeni birlik' mesajı verdi.

Şangay ülkeleri dışında Rusya ile aktif bir birlik yapılanması oluşturulabileceğini savunan Bulut, "Türk ve Rus coğrafyalarının ortak bölgeleri de göz önüne alınırsa, Birleşik Türk Devletleri için en önemli ortak Rusya" dedi.



