Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut'tan 'yeni birlik' mesajı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Başta Rusya olmak üzere Şangay ülkeleri ile aktif bir yeni bir birlik oluşturabilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bulut, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 'yeni birlik' mesajı verdi.
Şangay ülkeleri dışında Rusya ile aktif bir birlik yapılanması oluşturulabileceğini savunan Bulut, "Türk ve Rus coğrafyalarının ortak bölgeleri de göz önüne alınırsa, Birleşik Türk Devletleri için en önemli ortak Rusya" dedi.
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