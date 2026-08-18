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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alparslan Kuytul'a seslendi: 'Sıra sana da gelecek'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alparslan Kuytul'a seslendi: 'Sıra sana da gelecek'

18.08.2026 13:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Alparslan Kuytul'a seslendi: 'Sıra sana da gelecek'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Süleymancılar cemaatine yönelik soruşturma hakkında konuşan Furkan Hareketi'nin lideri Alparslan Kuytul'a, "Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek!" dedi.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Furkan Hareketi'nin lideri Alparslan Kuytul'un bir videosunu paylaşarak tepki gösterdi.

Kuytul söz konusu videoda, Süleymancılar cemaatine yönelik operasyona ilişkin, "Devlet de, hükümet de her cemaati susturamayacağını öğrenmeli. Her yere kayyum atayamayacağını öğrenmeli. Cemaatin başına kimin geçeceğine devlet mi karar verecek?" ifadelerini kullanmıştı.

Saral, Kuytul'un bu sözlerine, "Din bezirgânı, bozguncu Kuytul!" başlığı ile karşı çıktı.

"SUYUN YETERİNCE ISINDI"

X hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Kuytul'a yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Rabbimiz buyuruyor ki: “Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın’ denildiğinde, ‘Biz ancak ıslah edicileriz’ derler. Dikkat edin! Asıl bozguncular onlardır; fakat farkında değillerdir.” Bugün kendisini “ıslah edici” diye pazarlayanların, yarın milletin vicdanında nasıl anılacağını elbette zaman gösterecektir.

Dini, milleti ve mukaddes değerleri kendi yapılanmalarına kalkan edenler şunu asla unutmasın: FETÖ’nün akıbeti ortadadır. Alihan Kuriş ve avanelerinin bedbaht sonu da aşikârdır. Devletten büyük hiçbir güç yoktur. Kim devlete kafa tutarsa, karşısında milletin iradesini ve hukukun kudretini bulur.

Senin de suyun yeterince ısındı Kuytul! Akıllanmamışsın, sıra sana da gelecek! Devletin kurumları üzerinden hesap kurmaya, milletin inancını istismar ederek nüfuz devşirmeye, din kisvesi altında kendinize ayrı bir otorite alanı oluşturmaya kalkışmayın!

Milletin dini sizin ticaretiniz değil, devlet sizin tasarrufunuz değil, Türkiye sizin mülkünüz hiç değildir! Bu ülkede son sözü din tüccarları değil devlet, şahıslar değil millet, karanlık yapılar değil hukuk söyler!"

İlgili Konular: #Alparslan Kuytul #Oktay Saral

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