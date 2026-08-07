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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu: FETÖ üyesinin ablası da gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu: FETÖ üyesinin ablası da gözaltına alındı

7.08.2026 14:24:00
Güncellenme:
DHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timinde yer alıyordu: FETÖ üyesinin ablası da gözaltına alındı

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kaldığı otelde saldırı düzenleyen suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’ye, örgütsel yöntemlerle haberleşerek maddi destek sağladığı ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ablası Ayşe Alanur Karatepe, Muğla’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast timinde yer aldığı belirtilen FETÖ hükümlüsü ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe’nin geçen hafta Afyonkarahisar’da yakalanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Soruşturma kapsamında, Burkay Karatepe ile örgütsel yöntemlerle irtibat kurduğu, maddi destek sağladığı ve uzun yıllar saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen ablası Ayşe Alanur Karatepe hakkında işlem başlatıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Başsavcı Necati Kayaközü’nün talimatıyla harekete geçen ekipler, kardeşinin yakalandığını öğrenmesinin ardından Muğla’ya geldiği belirlenen Ayşe Alanur Karatepe’yi, Menteşe ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında, kullandığı araçta ve Eskişehir’deki ikamet adresinde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre Ayşe Alanur Karatepe’nin, örgütsel haberleşme yöntemleriyle kardeşiyle irtibat kurduğu, yiyecek temini, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması, maddi destek sağlanması, yurt dışına kaçış planları ile ailesine bilgi ulaştırılması ve gizlenmesine yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #fetö #15 temmuz Darbe girişimi #abla

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