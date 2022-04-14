Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00’te BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2022 Perşembe, 13:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Merkezi'nde ''Cumhur İttifakı'' ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelecek.

Ziyaret, Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.

İki ismin yapacağı görüşmede güncel gelişmeleri, 2023 seçimlerini ve seçim yasasını ele almaları bekleniyor.

Erdoğan, en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.


Recep Tayyip Erdoğan

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