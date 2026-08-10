Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski danışmanından dikkat çeken 'çerçeve yasa' çıkışı

2. Açılım Süreci kapsamında hazırlanan ve kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”ne yönelik tepkiler sürüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı ve Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İzzet Özgenç, Adalet Komisyonu'nda kabul edilen teklife tepki gösterdi.

Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasa teklifinin mevcut haliyle birçok sakınca barındırdığına dikkat çekti.

"YASA GERİ ÇEKİLMELİ"

Yasa teklifinin PKK yöneticilerine kamu görevi yolu açtığını belirten Özgenç, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Adalet Komisyonunda aynen kabul edilen 2/3793 sayılı Kanun Teklifini göre, PKK’nin Kandil’de bulunan bütün YÖNETİCİLERİ de haklarında hiçbir adli kontrol tedbiri uygulanmadan (m. 4, f. 1) tamamen serbest bırakılacaklardır (m. 3, f. 1). PKK YÖNETİCİLERİ HAKKINDA DAHA ÖNCE VERİLMİŞ OLAN YAKALAMA, GÖZALTI VEYA TUTUKLAMA KARARLARI HEMEN KALDIRILACAKTIR (m. 4, f. 1).

Bu kişiler hiçbir hak yoksunluğuna maruz bırakılmadan, BELEDİYE MECLİSİ ÜYESİ, BELEDİYE BAŞKANI , MİLLETVEKİLİ ve hatta CUMHURBAŞKANI adayı olabilecek ve seçilebilecektir. Teklifin 7. maddesinin dördüncü fıkrasının a bendi hukuken hiçbir anlam ifade etmez. Ayrıca belirtilmelidir ki, Teklif bu kişilerin serbest bırakılabilmek için BİZZAT başvurularını da bir koşul olarak aramamaktadır (m. 9)."

"TBMM Adalet Komisyonu’nda aynen kabul edilen 2/3793 sayılı Kanun Teklifi, içeriği itibarıyla bir İHANET BELGESİ mahiyeti taşımaktadır!" diyen İzzet Özgenç, bu teklifin düzeltilebilmesi için, Adalet Komisyonu Başkanı tarafından Komisyona geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

"'KASABIN BIÇAĞINI YALAYAN' OLMAYACAKLARINI BEYAN ETMİŞLERDİ..."

Öte yandan Özgenç, hukuki değerlendirmelerine başvuran bir siyasi partinin kendilerine teklif konusunda ret oyu vereceklerini söylemelerine karşın Adalet Komisyonu'ndaki oylamada kabul oyu verdiklerini belirterek, şunları yazdı:

"Hukuki değerlendirmelerimize başvuran bir siyasi partinin yetkilileri, söz konusu kanun teklifinin içeriğinin düzeltilmesine, alternatif bir metin oluşturulmasına yönelik çaba göstermeleri doğrultusundaki öneri karşısında, “kasabın bıçağını yalayan” olmayacaklarını ve teklife ret oyu vereceklerini beyan etmelerine rağmen, Adalet Komisyonundaki oylamada kabul oyu vermişlerdir!"

Özgenç'in paylaşımında ismine vermediği partinin, YENİ Parti olduğu öne sürüldü.