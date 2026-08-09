Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketin ayrıntıları ortaya çıktı: İşte AKP ile YENİ Parti arasında oy farkı!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın masasındaki anketin ayrıntıları dikkat çekti.

Söz konusu anketin sonuçlarına göre; AKP’nin oy oranı yüzde 34, YENİ Parti’nin yüzde 20, CHP'nin ise yüzde 9.

"Son MYK toplantısında anket sonuçları konuşulurken ve 'hangisinin daha gerçekçi olduğu' konusunda fikir ayrılığı ortaya çıkınca hemen kendisine özel sunulan anket sonuçlarını masaya koydurmuş" diyerek anketin ayrıntılarını Kısa Dalga'daki köşesine taşıyan Sedat Bozkurt, şunları kaydetti:

"Sonar’ın anket sonuçlarına göre YENİ Parti’nin oyu yüzde 34,3, AKP’nin oyu 30,2, CHP’nin ise yüzde 5. CHP bu ankette 6’ncı sırada.

Aynı dönemde ve aynı sayıda denekle yapılan HBS’nin anketine göre AKP’nin oyu yüzde 28,6, YENİ Parti yüzde 21,3, CHP ise yüzde 10,2. Betimar’a göre AKP 35,8, YENİ Parti yüzde 19,3, CHP ise yüzde 9,4. ORC’nin anketinde AKP 32,5, YENİ Parti 19,4, CHP ise 11,8.

Özdemir’e göre AKP 35,8, YENİ Parti yüzde 22,6, CHP ise yüzde 9,1. ALF’in anketinde AKP yüzde 34,2, YENİ Parti 19,3 CHP yüzde 12. Areda Survey’in anketinde AKP 35,3, YENİ parti yüzde 16,6 CHP ise yüzde 12,2.

Bunlar görebildiğim ağustos anketlerinin sonuçları. Muhtemelen çok farklı sonuçlar bulan farklı araştırmalar da vardır. Ama burada hepsi olmasa da sağlıklı olmayan bir durum var ortada.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyu yoklamalarını çok önemser. O nedenle parti yönetiminde 2 anket firması yöneticisi vardır. Her MYK toplantısında bu anket sonuçları da değerlendirilir. Partilerde genel başkanların hoşuna gitmeyen sonuçlar hep onlardan saklanılır. Erdoğan bunun da önlemini almıştır. Sadece kendisine özel sunulan anketler vardır.

Son MYK toplantısında bu anket sonuçları konuşulurken ve 'hangisinin daha gerçekçi olduğu' konusunda fikir ayrılığı ortaya çıkınca hemen kendisine özel sunulan anket sonuçlarını masaya koydurmuş. Bu anket sonuçlarına gör AKP’nin oyu yüzde 34, YENİ Parti’nin yüzde 20, CHP ise yüzde 9.

Aslında ağustos anketlerinin ortalamasına yakın bir sonuç bu. Sadece anketler bu masaya yatırılmıyor, bu sonuçlara göre milletvekili dağılımı da gözden geçiriliyor. YENİ Parti ile CHP’nin toplamı her ankette yaklaşık olarak yüzde 30’u buluyor. Ama 2 ayrı parti halinde milletvekili seçimine girdikleri zaman seçim bölgelerine bağlı olarak rakiplerine çok sayıda milletvekilliği kazandırıyorlar."