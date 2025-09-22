Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump zirvesi ayrıntıları gündemde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan - Trump görüşmesi ne zaman? AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump görüşmesi hangi gün?

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta 22 Eylül’de Filistin Konferansı, 23 Eylül’de BM kürsüsünde özel konuşma, 24 Eylül’de ise BM İklim Zirvesi kapsamında konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Eylül Perşembe günü de Washington'a geçerek ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, büyük bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz."