Cumhurbaşkanı’ndan yeni atamalar: İl müftülüklerinde kapsamlı değişiklik

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan İl Müftüleri Atama Kararnamesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

2026/279 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2’nci maddesi gereğince Türkiye genelinde 35 ilin müftülüğünde görev değişikliği yapıldı.

GÜMÜŞHANE’YE FARUK GÜRBÜZ

Kararnameyle Gümüşhane İl Müftüsü Dr. Hayri Erenay, Nevşehir İl Müftülüğüne atandı. Erenay’dan boşalan Gümüşhane İl Müftülüğüne ise Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz getirildi.

1963 Van doğumlu Gürbüz, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Gürbüz, daha önce Gürpınar, Patnos ve Edremit ilçe müftülükleri ile Van İl Müftü Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Hakkari ve Karaman il müftülüklerinin ardından yeni görev yeri Gümüşhane oldu.

GİRESUN VE RİZE’DE YENİ İSİMLER

Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Bolu İl Müftülüğüne atanırken, Giresun İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş getirildi.

Rize’de ise karşılıklı görev değişimi yapıldı. Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Yalova İl Müftülüğüne atanırken Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Rize İl Müftülüğünün yeni müftüsü oldu.

VAN VE BİTLİS’TE DE DEĞİŞİKLİK

Kararname kapsamında Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık da Şanlıurfa İl Müftülüğüne atandı.

Van İl Müftülüğüne Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak getirilirken, Bitlis İl Müftülüğüne ise yeni bir atama yapılacağı bildirildi.

Ataması gerçekleştirilen müftülerin önümüzdeki günlerde yeni görev yerlerinde mesaiye başlaması bekleniyor.