Cumhurbaşkanına 10 kat artırma sıfıra kadar indirme yetkisi verildi: İktidardan ÖTV düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu’nda dün “torba teklif” görüşüldü. Teklifin görüşmeleri sırasında AKP dikkat çeken bir önerge verdi. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen önerge ile ÖTV Yasası’na ekleme yapıldı. Buna göre, binek otomobillerde motor silindir hacmi ile birlikte çekiş sistemine göre ÖTV alınacak. Bunun dışında yeni düzenleme de yapıldı.

Madde de şöyle denildi: “(II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar (13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca (L) sınıfında olup içten yanmalı motoru olanlar ile (L) sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW’ın altında olanlar ve (T) sınıfında olan araçlar hariç) için nispi vergi oranı üzerinden hesaplanacak vergi tutarı, asgari maktu vergi tutarı olan; (L) sınıfı araçlar için 30 bin TL, diğerleri için 100 bin TL’den az olamaz. Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarların 100 TL’yi aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.”

10 KAT ARTIRMA YETKİSİ

Ayrıca düzenleme ile Cumhurbaşkanı’na tutarları on katına kadar artırma veya sıfıra kadar indirme yetkisi de verildi.

GEREKÇEDE NE DENİLDİ?

Maddenin gerekçesinde şöyle denildi:

“Binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar grubunun yer aldığı 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtlar için nispi vergilendirme uygulanmakta olup, maddeyle kanuna ekli diğer listelerde yer alan maktu vergi uygulamasının sayılan taşıt grubu için de uygulanması amaçlanmaktadır. Maddeyle Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirlenen araç sınıflarından (T) sınıfında olanlar asgari maktu verginin dışında tutulmaktadır. (L) sınıfında olanlardan ise elektrik motor gücü 4 kW’ın altında olanlar ile içten yanmalı motoru olanlar asgari maktu verginin dışında tutulmaktadır. (L) sınıfında olup elektrik motor gücü 4 kW ve üzeri olanlar ile 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan diğer taşıtlar ise asgari maktu vergi kapsamına alınmaktadır. Ayrıca Cumhurbaşkanı’na maddede belirlenen tutarları veya bu tutarların yeniden değerleme suretiyle artırılmasıyla bulunan tutarlarını farklılaştırma kriteri de belirtilmek suretiyle on katına kadar artırma, sıfıra kadar indirme yetkisi verilmektedir.”