Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda memurlara yapılacağı açıklanan ek zammın da ele alınması bekleniyor.
Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Memur ve emekliye ek zammın gündemde olması bekleniyor.
Asgari ücrette yapılan 'zammın' ardından memur ve emekliler için de zammın ele alınması bekleniyor.
Açıklanacak aralık ayı ve 2021 yılı enflasyon rakamları ile birlikte memurların alacağı fark da netleşmiş olacak.
OMICRON DA GÜNDEMDE
Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.
Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.
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