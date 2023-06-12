Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:14

Güncelleme: 12.06.2023 - 07:15

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.