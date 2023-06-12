Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

DHA
Yayınlanma: 12.06.2023 - 07:14
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12-13 Haziran tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 


Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanlığı cumhurbaşkanı yardımcısı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

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