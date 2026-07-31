Cumhuriyet ayrıntılara ulaştı: Gürsel Tekin görevden mi alındı?

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme tarafından "çağrı heyeti yetkilisi" olarak atanan Gürsel Tekin'in, mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alındığı ve yerine Mehmet Ali Yüksel'in görevlendirildiği yönündeki iddiaların ardından Cumhuriyet, sürece ilişkin ayrıntılara ulaştı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre, Gürsel Tekin'in görevden alınması başlığı CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında gündeme geldi. Ancak toplantıda konuya ilişkin herhangi bir karar alınmadığı, değerlendirmenin ileri bir tarihe bırakıldığı öğrenildi.

Parti kaynakları, görev değişikliğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşeceğini ve MYK'nın kararı ertelediğini belirtti.

MÜSLİM SARI: ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAYACAĞIZ

CHP MYK toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Müslim Sarı da iddiaları doğrulayan bir değerlendirmede bulundu.

Sarı, "Bu konuyla ilgili bir tartışma MYK'da oldu ancak bununla ilgili önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.