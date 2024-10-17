Cumhuriyet Başsavcısı, sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı iddiası

Yayınlanma: 17.10.2024 - 08:39

Güncelleme: 17.10.2024 - 08:57

Cumhuriyet Başsavcısı Y.C.'nin, sevgilisi olan avukatın eski sevgililerini keyfi gerekçelerle gözaltına aldırdığına dair iddialar gündeme geldi. Yeniçağ'ın haberine göre; Başsavcı Y.C.'nin sevgilisi adına açılan bir Instagram hesabı üzerinden kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini öne sürerek, avukat ve askerin de aralarında bulunduğu beş kişiyi gözaltına aldırdığı iddia edildi. Olay sonrası gözaltına alınan kişiler, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Zonguldak Barosu avukatlarından Ömer Uras Kayahan, yazlığında gözaltına alındıktan kısa süre sonra serbest bırakıldı. Kayahan, suçlamalarla bir ilgisinin olmadığını belirterek, soruşturmanın ardından takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Y.C.'nin sevgilisi nedeniyle "kıskançlık" temelli bir soruşturma başlattığı iddia edilse de konuya ilişkin açıklama yapılmadı. Soruşturmanın, İl Başsavcısı tarafından takip edildiğini belirtildi.