'Cumhuriyet bizim sesimiz'
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, gazetemizin İzmir temsilciliğinde Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret etti. Göreve geldiği günden bu tarafa Çiğli için yaptığı projeleri anlatan Gümrükçü, “Çiğli için yaptığımız projeleri, çalışmaları habercilik anlayışı ile anlatan Cumhuriyet gazetesine teşekkür ediyorum. Cumhuriyet yerelde ve ulusalda bizim sesimiz oluyor. Tarafsız ve doğruları yazan Cumhuriyet gazetesinin asla susmaması gerekir. Cumhuriyet yazarsa doğruları yazar” dedi.
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