Cumhuriyet Çağlayan'dan bildiriyor... Gaziosmanpaşa Belediyesi davasında ikinci celse: Bahçetepe yeniden hakim karşısında

Aziz İhsan Aktaş soruşturması kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin de aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında ana dosyadan ayrılarak açılan davanın ikinci celsesi bugün İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülecek.

Bahçetepe ile eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner dosya kapsamında 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Bahçetepe hakkında “rüşvet alma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçlamalarından toplam 10 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Bahçetepe ise suçlamaları reddediyor.

İLK CELSEDE AKSOY TAHLİYE EDİLDİ

13-14 Temmuz’da görülen ilk celsede sanıkların savunmaları ve tanık beyanları alındı. Duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Hakan Bahçetepe, Baki Aydöner ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un tutukluluklarının devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bahçetepe ve Aydöner’in tutukluluklarının devamına karar verirken cezaevinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Aksoy’u tahliye etti.

Dosyadaki eksik hususların giderilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.