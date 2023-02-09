Cumhuriyet deprem bölgesinde: Çadırlarda 2-3 aile kalıyor, kiminin çadırı da yok!
AFAD, Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıkıma yol açtığı kentlerde çadır kentler kurmaya başladı. Cumhuriyet, Gaziantep''te kurulan çadırlarda kalan yurttaşları dinledi. Çadırların kış koşullarına karşı yetersizliğinden yakınan yurttaşlar "Her şeyi evden getirdik. Soba ve yiyecek verilmedi. Yazık değil mi?" ifadelerini kullandı.
Gaziantep’te depremzedeler çadırlarda 2-3 aile kalıyor, kiminin çadırı da yok. Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen iki büyük deprem felaketinin ardından 'yıkım' başka boyutlarıyla devam ediyor.
Cumhuriyet Muhabiri Bekir Şahin’in, Gaziantep Şehitkamil İlçesi’nden aktardığına göre kurulan çadırlarda 2-3 aile birlikte kalıyor.
ÇADIRI OLMAYANLAR DA VAR
Her çadırda yaklaşık 15-20 kişi konaklıyor. Öte yandan çadırı olmayan depremzedeler de var. Çadırların küçüklüğüne hava koşullarına göre yetersiz olduğuna dikkat çeken Cumhuriyet muhabiri Şahin “Çadırlar buz gibi, çimen üzerine kurulanlar daha da kötü” dedi.
ISITICI YOK, GIDA YOK, ELEKTRİK YOK
Çadırların içindeki eşyaları depremzedeler kendileri getiriyorlar. Çadırlara ısıtıcı ve gıda desteği ise yapılmıyor. Elektrik olmaması sebebiyle yurttaşlar telefonlarını şarj edemiyor.
Gıdanın yetersiz olması sebebi ile belediye ve bazı özel şirketlerin dağıttığı yemekler için uzun kuyruklar oluşuyor.
YAZIK DEĞİL Mİ?
Bir depremzede, yaşadığı durumu “Her şeyi evden getirdik. Soba ve yiyecek verilmedi. Yazık değil mi? Telefonlarımızda şarj yok. Elektrik istedik kablo getirsinler dedik ama yok” ifadeleriyle anlattı.
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