'Cumhuriyet, doğruları ve gerçekleri yazan gazete'

08 Temmuz 2022 Cuma, 06:42

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, gazetemiz yazarı ve Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret ederek görev süresinde ilçe için yaptıklarını ve projelerini anlattı.

Basına sansür getirilmesine de tepki gösteren Sengel, “Basın susturulamaz. Yasaklar ve cezalar ile kimsenin haber alması engellenemez” diyerek Cumhuriyet gazetesinin ülke gerçeklerini tarafsız ve doğru olarak yazan gazete olduğunu ifade etti.