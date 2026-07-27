Cumhuriyet’e konuşan Özgür Çelik, İstanbul’daki rozet takma törenindeki olayları değerlendirdi: Kayyım garabeti görüldü

İstanbul’da görev yapan 39 CHP’li ilçe başkanının en az 36 veya 37’sinin Yeni Parti’ye katılacağını duyuran Çelik, “İlçe başkanları, süreçte çok net bir şekilde seçilmiş iradenin yanında olduklarını ifade etti. CHP'de hem örgütsel açıdan hem de toplumsal açıdan siyasetin tıkandığını ve Türkiye'nin yeni bir yola ihtiyacı olduğunu düşünüyorlar” diye konuştu.

İstanbul il yönetiminin de Yeni Parti konusunda net bir motivasyona sahip olduğunu belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü “İstanbul'da ciddi bir destek var ve bunu sahaya çıktığımızda net olarak görüyoruz. Kongrelerde aday olarak kaybetmiş, burayı yeni bir mevki ve makam alanı olarak gören kişiler ya da burada kendileri açısından bir siyasi istikbal göremeyen ancak kişisel istikballerini memleketin istikbalinin önüne koyanlar kalacak gibi görünüyor. Ancak ‘Mesele ben ne olacağım değil, memleket ne olacak’ diyenlerin hepsi Genel Başkanımız Özgür Özel'in açtığı yeni yola büyük bir teveccüh gösteriyor.”

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN YOL HARİTASI BEKLENİYOR

Çelik, şu an için belediye başkanları ve il meclis üyelerinin Yeni Parti’ye katılımı konusunda ise partinin önceliğinin siyasi alandaki kadro ve yapılanma süreçleri olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Yeni Genel Merkez bu konuda bir yol haritası belirlemek için süreç yönetiyor. Görevlendirilmiş bir masa yalnızca bu konu üzerine çalışıyor. Genel Başkanımız Özgür Özel, seçilmiş kadrolar yönünden kimsenin aceleci olmamasını ve gelecek yol haritasının beklenmesini talep etti.”

CHP’NİN KRONİK SORUNLARINI AŞACAK BİR PARTİ

Yeni Parti’nin İstanbul’daki binası için arayışların devam ettiğini belirten Çelik, “En etkin olan alanı bina olarak değerlendirmek istiyoruz çünkü yeni nesil bir siyaset inşa etmek istiyoruz. Görkemli binaların sembolleştiği değil, insanların rahatça süreçlere katılacağı, daha erişilebilir bir il binası arıyoruz. Önceki bina görkemliydi ancak ulaşım noktasında, özellikle kentin çeperinde kaldığı için ciddi sıkıntıları vardı. Binayı yakın zamanda duyuracağız” diye konuştu.

Yeni Parti kapsamında yapılacak “yeni nesil siyaset” kavramını da genişleten Çelik, toplumda özellikle gençler ve kadınlarda çok ciddi bir değişim talebi olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Yeni Parti bu talebe daha kuvvetli öncülük edecek bir kapasiteyle süreç yürütecek. CHP’yi kapsayan ama onu da aşan, toplumun tüm kesimlerine ulaşabilen bir yapı olacak. CHP 103 yıllık şanlı bir tarihe sahip. Ancak tarihinden gelen bazı kronik sorunları da var. Bu sorunları da geride bırakabilen bir siyaset anlayışından bahsediyoruz.”

FİNANSMAN TARTIŞMALARINA YANIT

Yeni Parti’nin finansmanı ve Hazine yardımıyla ilgili tartışmalara da değinen Çelik, yeni yapıda partililerin kendi siyasetlerini kendilerinin finase edeceklerini açıkladı. Çelik, “Yeni Parti'nin kadrosu ve yapılanması, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir boyutta olacak. Üyelerin karar alma süreçlerine katılabileceği, özellikle dijital kısmı ağırlıkta olan süreçler gerçekleştirilecek. Partiye çok kolay üye olunabilecek, aidatların şeffaf ödeneceği ve halkın kendi siyasetini kendisinin finanse ettiği şeffaf bir bütçe oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

“GAZETECİLERE YÖNELİK YAKIŞIKSIZ İFADELERİ KINIYORUM”

Son olarak yargı kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı CHP üye törenine katılan yüzlerce kişinin cast ajansından figüran olduğunun ortaya çıkmasını da değerlendiren Çelik, sözlerini şöyle noktaladı: “Mevcut saray rejiminin yörüngesine girmiş butlan ve kayyım alanlarına yönelik bir değerlendirme yapmak istemem. Ancak İstanbul’da bir kayyım garabeti yaşıyoruz ve figüran haberinden sonra tüm Türkiye de bu durumun gerçek yüzünü görmüş oldu. Bu vesileyle basın emekçilerini tebrik ediyorum. Gazetecilere yönelik kullanılan yakışıksız ifadeleri de kınıyorum."