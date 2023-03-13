Cumhuriyet gündeme getirmişti... AFAD'dan bir garip savunma: 'Bir duyum gelmedi'

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 14:10

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 14:58

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

AKP iktidarının sorumlululuktan kaçmak için 'asrın felaketi' olarak nitelediği depremlerde; şu ana kadar 48 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı.

Deprem sürecinde en çok eleştirilen konulardan biri de iktidar ve kurumlarının 'sistemsizliği' oldu. Son olarak, Kızılay'ın AHBAP Derneği'ne çadır sattığını ortaya çıkaran Cumhuriyet; AFAD'a ilişkin bir skandalı daha gündeme getirdi.

BUZ KEZ VİNÇ TİCARETİ

Gazetemiz muhabiri Mehmet İnmez'in haberine göre; AFAD’ın deprem bölgesinde vicdansızlığa göz yumduğu ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Türkiye’nin her bölgesinden giden özel sektöre ait vinçler çalıştırılmadı. AFAD, vinç sahiplerinin “Operatör yok. Para verirseniz çalışırlar” diyerek yurttaşlardan para almasına sessiz kaldı.

Yakınlarını enkaz altından kurtarmak için onlarca yurttaş, AFAD’ın kontrolündeki vinçlere saatliği 10 bin TL’den para ödedi.

‘OPERATÖR YOK’

Depremin ikinci günü vinçler, operatörleri olmadığı iddiası ile özellikle yollarda bekletildi. Vinçleri gören depremzede yakınları ise yardım talep etti.

Vinç sahipleri, “Operatör yok. Para verirseniz geliriz” dedi. Para veren bir yurttaş konuyu yargıya taşıdı.

‘21. YÜZYILIN VİCDANSIZLIĞI’

Hatay’daki depremde kızını kaybeden tiyatro sanatçısı Orhan Aydın’dan da vinç sahiplerinin para istediği ortaya çıktı.

Sanatçı Aydın, “İlk dört gün su, çorba her şeyi para ile sattılar. Yol kenarlarına park edilen vinç sahiplerine gidip yalvardım. Saatine 10 bin TL istediler. Kızıma ulaşmaya çalıştım” dedi.

AFAD'DAN BİR GARİP 'SAVUNMA'

Cumhuriyet'in haberinin gündem olmasının ardından, AFAD'dan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

AFAD, kendilerine bugüne kadar konuya ilişkin bir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge gelmediğini öne sürdü.

"MÜNFERİT DURUMUN DAHİ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE..."

Açıklamada "Asrın felaketi sonrasında gerekli her türlü tedbir alınmasına rağmen insani ve ahlaki anlamda süreci istismar eden bir münferit durumun dahi tespit edilmesi halinde, gerekli yasal süreç anında başlatılarak takipçisi olunacaktır" açıklaması yapıldı.

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren ilgili tüm kamu kurumlarının sahada olduğu öne sürülen açıklamada, "Haberdeki iddialarla ve olaylarla örtüşecek veya destekleyecek mahiyette bugüne kadar hiçbir şikayet, ihbar, duyum, bilgi veya belge, kurumumuza intikal etmiş değildir" ifadelerine yer verildi.

SOYLU DA GAZETEMİZİ HEDEF ALDI

Öte yandan Malatya'da konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Cumhuriyet'in gündeme getirdiği haberin ardından gazetemizi hedef aldı.

Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yine adı kötülükle maruf olan bir gazetede 'AFAD şu vatandaştan vinç parası aldı, kiraladı.' Nasıl almış, nasıl etmiş, nasıl vinç kiralamış, AFAD'ın hangi vinci varmış? Bunlar kamuysa kamu bedava çalışıyor zaten. Özel sektör de kiralama yöntemiyle ihale yöntemiyle çalışıyor. Vatandaşımıza 'sen evini yık' diye bir talimatımız da yok veya vatandaşımızdan böyle bir talebimiz de yok. Böyle bir durum da söz konusu değil. Böyle bir süreç gelmişse, burada bir istismar vardır. Aynen kira fiyatlarındaki fahiş artış gibi bir istismar, aynen taşıma paralarındaki istismar. Elbette ki görevimiz bunun üzerine gitmektir ama bunu AFAD'a bocalamak, devlete bocalamak elbette ki ayrı bir kötülüğün maharetidir. Allah milletimizi de bizi de herkesi de bu kötülüklerden sakındırsın."