Cumhuriyet gündeme getirmişti... Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu ve İBB tutuklularına yönelik 'çay yasağına' ilişkin açıklama!

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile İBB davasındaki tutuklu sanıkların Silivri'deki duruşma salonunun nezaret bölümünde çay içmelerine izin verilmediğine ilişkin haberimizin üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personeli’nin İaşe Yönetmeliği"nin 4/3 maddesine atıfta bulunularak, duruşmalara katılan tutuklulara öğünleri için kumanya verildiği hatırlatıldı. Yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesi ve aralarında çay-kahve servisi gibi bir uygulamanın hiçbir zaman hiçbir tutukluya yapılmadığı aktarılan açıklamada, tutuklu ve hükümlülerin ceza infaz kurumlarında kaldıkları odalarda çay içmelerine yönelik herhangi bir kısıtlamanın bulunmadığı ifade edildi.

BASIN AÇIKLAMASI



Bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması tutuklu sanıklarına çay yasağı getirildiği yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.



“Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz… — Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı (@BakirkoyCBS) September 10, 2026

AİLELERİN TALEBİNE BİR YANIT GELMEDİ

İmamoğlu ve İBB davasında tutuklu bulunanların, Silivri’de duruşmaların yapıldığı yeni salondaki nezaret bölümünde çay içmelerine izin verilmediği ortaya çıktı. Uygulamanın gerekçesinin “güvenlik” olduğu öğrenilirken, günde 15 saate kadar uzayabilen İBB duruşmaları sırasında tutukluların çay içememesine tepki gösteren ailelerin, yakınlarına servis edilecek çayın tüm masraflarını kendilerinin karşılamayı teklif ettiği ancak cezaevinden sorumlu güvenlik birimlerinin bu öneriyi reddettiği belirtildi.

Savcılığın açıklaması tutuklulara çay verilmediğine yönelik haberimizi doğrularken, ailelerin çay masraflarını karşılamaya yönelik isteklerinin neden reddedildiğine dair henüz bir açıklama gelmedi.

"İmamoğlu ve İBB tutuklularına yönelik kısıtlamalara yenileri eklendi: Silivri’ye çay yasağı da geldi" başlıklı haberimizin detayları için tıklayınız.

NE OLMUŞTU?

İBB davası kapsamında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklulara yönelik kısıtlamalar kamuoyu gündemindeki yerini koruyor. Duruşmalarda savunma süresinin kısıtlanması, İmamoğlu’nun basım aşamasındaki "Millet Şahidimdir" adlı kitabının yasaklanması ve koğuşlarda Süper Lig maçlarının izlenmesine engel getirilmesinin ardından, Silivri’deki yeni salonda nezaret bölümünde çay içilmesine de "güvenlik" gerekçesiyle izin verilmediği bildirilmişti. Günde 15 saati bulan duruşmalar sırasında ailelerin çay masraflarını karşılama taleplerinin de cezaevi güvenlik birimlerince reddedildiği ortaya çıkmıştı. Mart 2025'ten bu yana süren adli süreçte İmamoğlu'nun X ve YouTube hesaplarına erişim engelleri getirilmiş, afiş ve pankartlarının kullanımı yasaklanmış ve cezaevi ziyaretlerine çeşitli sınırlamalar uygulanmıştı.