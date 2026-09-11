Cumhuriyet gündeme getirmişti... Üç farklı okula saldırı planlayan C31K örgütüne operasyon

Cumhuriyet'in geçen günlerde gündeme getirdiği "C31K" isimli grupla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli sosyal medya ve iletişim platformlarındaki paylaşımlar incelendi.

Telegram, Discord, X ve YouTube başta olmak üzere platformlarda bebek ve çocuklara ait müstehcen görüntülerin paylaşılması ve yayılması, milli ve manevi değerlere yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması, Türk bayrağının yakılması ile hayvanlara eziyet edilmesi ve hayvanların öldürülmesine ilişkin görüntülerin paylaşılması gibi eylemlerde bulunan şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca toplumsal hassasiyet oluşturan güncel olaylar ile kamuoyu tarafından tanınan kişilerin acı kayıplarını istismar ederek bu kişilerin aileleri ve yakınlarının adreslerine yönelik sahte ihbarlarda bulundukları belirlendi.

22 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Görsel, yazılı ve sesli mesajlar aracılığıyla şiddet, tehdit, şantaj, hakaret ile korku ve panik yaratmaya yönelik içeriklerin çevrimiçi gruplar üzerinden paylaşılması ve yayılması da soruşturma kapsamında incelendi.

Soruşturma kapsamında, yeni eğitim ve öğretim yılının açılışı sırasında üç farklı ilde bulunan üç ayrı okula yönelik silahlı saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına dair paylaşımlarda bulunan şüpheliler de tespit edildi.

Bu kapsamda, C31K isimli yeni nesil suç örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri değerlendirilen 19’u adli süreçteki çocuk olmak üzere toplam 32 şüpheli belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik operasyon, Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 27 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

CUMHURİYET, GÜNDEME GETİRMİŞTİ!

Cumhuriyet'te 7 Eylül tarihinde yayımlanan "Telegram’daki şiddet grubundan yeni tehditler: 'Yarın çok geç olabilir'" başlıklı haberde, Telegram’da faaliyet gösteren “C..K” adıyla faaliyet gösteren bir grup hakkında yeni iddialar gündeme taşınmıştı.

Haberde, yaklaşık iki yıldır kedilere yönelik işkence görüntülerinin paylaşıldığı, işkence yöntemlerinin anlatıldığı ve zaman zaman canlı yayınlar yapıldığı belirtilen grupla ilgili, 7 Eylül’de bir kedinin işkence edilerek öldürüleceğine ilişkin yazışmalara ulaşıldığına dikkat çekilmişti.

Öte yandan haberde, grubun yalnızca hayvanlara yönelik şiddet içerikleriyle sınırlı olmadığı, gençleri şiddet ve vahşete yönlendirdiği ve geçen yıl yaşanan okul saldırılarını yazışmalarda övdükleri bilgisine de yer verilmişti.