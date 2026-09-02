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Cumhuriyet'in çınarı Şükran Soner'e veda ederken... Kız kardeşi Türkan Berişe'nin ölüm haberi geldi

Cumhuriyet'in çınarı Şükran Soner'e veda ederken... Kız kardeşi Türkan Berişe'nin ölüm haberi geldi

2.09.2026 18:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet'in çınarı Şükran Soner'e veda ederken... Kız kardeşi Türkan Berişe'nin ölüm haberi geldi

Gazeteci ve yazar Şükran Soner, Şişli Camisi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Soner’in cenazesine basın, sanat ve emek dünyasından çok sayıda isim katılırken, tören sırasında kız kardeşi Türkan Berişe’nin de hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Gazetemiz yazarı, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın ilk kadın Genel Başkanı ve emek mücadelesinin simge isimlerinden Şükran Soner yaşamını yitirdi. Soner için düzenlenen gazetemizin İstanbul'daki merkezindeki törenin ardından, cenazesi Şişli Camisi'ne getirildi.

Soner, öğlen namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Şükran Soner'in cenaze namazının beklendiği sırada kız kardeşi ve Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Betül Berişe'nin annesi Türkan Berişe'nin vefat ettiği haberi geldi. 

Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Berişe'nin, Soner'in vefatını öğrenmesinin ardından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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