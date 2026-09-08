Cumhuriyet, 'resepsiyon alkolsüz, Cemil Tugay AKP'ye geçiyor' iddialarının perde arkasına ulaştı

CHP’den istifa ederek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız sürdüren Cemil Tugay’ın AKP’ye katılacağı yönündeki iddialar yeniden gündeme geldi. Bir internet sitesinde yayımlanan haberde, Tugay’ın AKP üyelik formunu doldurduğu ve 9 Eylül’de AKP'ye katılmasının beklendiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, Tugay’ın AKP’ye geçme kararı bulunmuyor ve AKP üyeliğine ilişkin ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor. Tugay’ın belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdürmeye devam edeceği belirtildi.

‘ALKOLSÜZ RESEPSİYON’ İDDİASI DA DOĞRU DEĞİL

Söz konusu haberde, İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü nedeniyle bugün Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek 9 Eylül resepsiyonunun da Cemil Tugay’ın talimatıyla “ilk kez alkolsüz gerçekleştirileceği” ileri sürüldü. İddianın gerçeği yansıtmadığı bildirilirken resepsiyon diğer yıllarda olduğu gibi yine alkollü olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel 9 Eylül resepsiyonu, bugün saat 20.00’de Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tugay’ın ev sahipliğindeki resepsiyona kent protokolü ile siyasi parti temsilcileri ve davetlilerin katılması bekleniyor.

"BAĞIMSIZ KALACAĞIMI DEFALARCA SÖYLEDİM”

Tugay, daha önce de AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları birçok kez yalanlamıştı. Son olarak ağustos ayında yaptığı açıklamada, “Şu an bir partiye geçme gibi bir durumum yok. Bağımsız kalacağım, bağımsız kalacağımı da defalarca söyledim” ifadelerini kullanmıştı.

Tugay, bir yerel yönetici olarak İzmir’e karşı sorumluluğu bulunduğunu belirterek siyasi süreci “sakince beklediğini” söylemişti.