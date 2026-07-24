Cumhuriyet sağlık skandalını ortaya çıkardı: KSÜ’de hem adli hem idari soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin (KSÜ) sterilizasyon biriminde yaklaşık 6 yıl boyunca, tek kullanımlık olması gereken bazı tıbbi malzemeler yeniden işleme tabi tutularak başka hastalarda tekrar tekrar kullanıldı.

Hatta hastalardan yeni ürün bedeli üzerinden ücret tahsil edildiği personel yazışmalarından ve faturalardan ortaya çıktı. Mağdurlar Cimer’e ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hem savcılık hem de hastane yönetimi soruşturma başlattı. Ölümlü vakaların olup olmadığı da araştırılıyor.

‘‘SUÇA KARIŞAN KİM VARSA CEZASINI ÇEKECEK’’

KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş şunları söyledi:

"Basında çıkan haberlere istinaden biz bu bilgileri ihbar kabul ettik. Hastane içinde soruşturma ve inceleme başlatıldı. Gerçek neyse ortaya çıkacaktır. İnceleme devam ediyor ve sorumlular kimse cezasını alacaktır."

‘‘SÜRECİ SONUNA KADAR TAKİP EDİYORUZ’’

Sağlık Dünyası Derneği Başkanı Hanifi Çöplü Cumhuriyet’e konuştu. Çöplü, şü ifadeleri kullandı:

"Çok fazla mağdur var. 6 yıllık bir sağlık skandalı ile karşı karşıyayız. Devletin imkanlarını kötüye kullananlar binlerce hastayı mağdur etti. Ölümlü vaka var mı onun da araştırılmasını istiyoruz. Cimer’e ve savcılığa ben de gerekli suç duyurusunda bulundum. Bizlerin de üzerinde mağdur hastaların sorumluluğu var. Bu nedenle süreci sonuna kadar takip edeceğim. Dilerim insan hayatını böylesine hiçe kaç hekim kaç personel varsa cezasını çeker."