Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut otel odasında ölü bulundu

Alanya Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut, otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
19 Ekim 2022 Çarşamba, 17:11
Cumhuriyet Savcısı Kazım Alper Aykut otel odasında ölü bulundu
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Alanya Adliyesi'nde görevli 1 çocuk babası Cumhuriyet savcısı Kazım Alper Aykut'un, kaldığı otelde odasından uzun süre çıkmamasından şüphelenen işletme yetkilileri harekete geçti.

ODAYA GİRİNCE ANLADILAR

Odaya giren otel çalışanları, Aykut'u hareketsiz bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Otele gelen sağlık görevlileri savcının öldüğünü belirledi. Aykut'un cesedi Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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