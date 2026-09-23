Cumhuriyet Silivri'den bildirdi... İBB davasında 86. gün sona erdi: İmamoğlu'ndan 50 milyon TL'lik 'kamu zararı' tepkisi

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 86'ncı gününde devam etti.

Dün 15 kişinin savunmasının alınmasının ardından, 325 kişilik tutuksuz sanık listesinden 247'sinin savunması tamamlandı.

Ekim ayının ilk günlerinde sona ermesi beklenen duruşma kapsamında henüz savunma yapmayan 78 kişi kaldı.

16.10 - İMAMOĞLU: 'HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM'

Ekrem İmamoğlu "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları eşliğinde salondan ayrıldı.

Ayrılırken "Hepinizi çok seviyorum, desteğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

16.07 - İBB DAVASI BUGÜNLÜK SONA ERDİ

İBB davasında 86. gün sona erdi.

Duruşmada mübaşir "UYAP'la ilgili bir sorun olduğundan duruşmaya devam edemiyoruz. Başkan bey tutuksuz sanıkların yarın sabah dinleneceğini söyledi" dedi.

14.30 - İLK ARA VERİLDİ

Önbilgin’in avukat savunmasının ardından duruşmaya ilk ara verildi.

12.30 - İMAMOĞLU’NDAN 50 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TEPKİSİ

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin de bugün savunma yapan isimler arasında yer aldı.

Savunmasının ardından İmamoğlu, Önbilgin’e soru sormak için söz aldı.

İddianamede yer alan, dış krediler üzerinden oluşturulduğu öne sürülen 50 milyar liralık kamu zararı iddiasına yönelik konuşan İmamoğlu, “İddianamenin en yüklü rakamlarından birisi, 50 milyar liralık kamu zararı iddiası, yurt dışından sağlanan yatırım krediler ve bu kredilerin metro hatları ile atık yakma tesisi gibi yatırımlarda kullanılmıştı. 50 milyarlık dış krediyi dünyanın en önemli finans kuruluşlarından alacağız, yüksek denetime tabi olacağız ve o paraları firmalara boca edeceğiz. Allah aşkına Tuncay Bey, böyle bir şey mümkün müdür?” diye sordu.

Önbilgin ise kredi ödemelerinin belirli projeler kapsamında yapıldığını vurgulayarak “Tahakkuku olmayan, belirli bir proje kapsamında olmayan bir şeye ödeme yapmamız söz konusu değildir” dedi.

İBB’nin dış kredi kullanımında farklı hesap ve mekanizmaların bulunduğunu belirten Önbilgin, kendi döneminde kullanılan kredilerin metrolara harcandığını belirterek “Ödemenin 1 kuruş bile başka bir tahakkuk oluşmayan bir şeye yapılması mümkün değil” dedi.

İmamoğlu, Önbilgin’e ayrıca kendisinden ödeme veya ihale süreçlerine ilişkin herhangi bir emir ya da talimat gelip gelmediğini sordu.

İmamoğlu, “Size şu ödeme listesini bir getir bakalım veya şuradaki yüzlerce, binlerce firmanın hangisini önce ödeyeceksiniz, hangisini sonra ödeyeceksiniz şeklinde bir talimatım oldu mu?” diye sorarken Önbilgin, “Yok Başkanım, öyle bir sistem yok, öyle bir talebinizi almadım” yanıtını verdi.

12.15 - İKİ YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Gürsoy’un ardından, dün mahkemenin çağrılarına cevap vermediği gerekçesiyle hakkında mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartılan reklamcı Kamil Timur Delibaş savunma yaptı.

Hakkındaki kararı medyadan öğrendiğini belirten Delibaş, 5 kez arandığının belirtildiğini ancak hiçbir çağrı almadığını söyledi. Çeşitli reklam ihaleleriyle ilgili suçlanan Delibaş, “2020 yılında yapılan 6 ihaleye vermiş olduğumuz tekliflerle, muvazaalı teklif vermekle suçlanıyoruz. Biz 2012 yılında da metrobüslerle alakalı bir ihaleye teklif verdik fakat alamadık. Biz bize isnat edilen son derece üzücü bu suçlamayla uzaktan ve yakından da alakalı değiliz” dedi.

Delibaş’ın savunmasının ardından hakkındaki yakalama kararının kaldırıldığı belirtildi. Yakalama kararı çıkarılan 5 kişiden biri olan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan hakkındaki karar da yanlışlık olduğu gerekçesiyle kaldırıldı.

12.00 - "HEM ZARAR ETTİM HEM DE İHALEYE FESAT KARIŞTIRIP KAMU ZARARINA UĞRATMAKLA SUÇLANIYORUM"

Ardından Mehmet Karataş ile aynı şirkette çalışan oğulları Erdinç ve Can Karataş’ın savunmaları tamamlanırken daha sonra İBB Bisiklet Parkı Tesisi ve diğer reklam alanları ile ilgili ihalelere fesat karıştırma ve kamu zararı iddiasıyla yargılanan reklam şirketi yetkilisi İsmail Oygur savunma yaptı.

Söz konusu ihale sonucu işi alamadıklarını ve zarar ettiklerini belirten Oygur, “Hem zarar ettim hem de ihaleye fesat karıştırıp kamu zararına uğratmakla suçlanıyorum” dedi.

“O REKLAM PANOLARI BAKANLIĞIN”

Daha sonra mahkemede savunma yapan medya-reklam şirketi yöneticisi Ömer Gürsoy, iddianamede kamu zararı oluşturulduğu öne sürülen reklam alanlarının uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne tahsis edildiğini söyledi. Reklam mecralarını yaklaşık 27 yıldır kullandıklarını belirten Gürsoy “Reklam mecralarını kullanmamız, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları ile olan sözleşmeden kaynaklanmaktadır” dedi.

Gürsoy, savunmasının ardından İBB Emlak Dairesi Başkanı Kaan Sürmegöz’ün “Bu alanları İBB olarak ihale edebilir miydik?” sorusuna ise “İhale edemezsiniz. Çünkü Kültür Bakanlığına verilen alanlardır” yanıtını verdi.

2020’den sonra İBB tarafından ecrimisil uygulandığını ve bu bedeli ödeyerek Bakanlıkla sözleşmelerini sürdürdüklerini belirten Gürsoy, reklam kulelerinde öncelikle Bakanlık ve Devlet Tiyatrolarının tanıtımlarına yer verildiğini söyledi.

11.45 - DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diğer tutukluların alkışlarla salona gelmesinin ardından mahkeme heyeti de yerini aldı.

Duruşma gününde sanık kürsüsüne gelen ilk isim, AKM Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş oldu.

İBB’nin Kirazlı-Halkalı metro hattı projesindeki ihale sürecine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma ile suçlanan Karataş, “Bizler mühendislik ve teknik kapasitesi yıllara dayalı firmalarız. İhalelerde yaklaşık maliyeti tahmin etmemiz, öngörmemiz ve hesaplayabilmemiz çok doğal. Türkiye'de devlet ile kurumlarının her gün yaptığı yüzlerce ihalelerde yaklaşık maliyetlere yakın tekliflerin verildiği görülmektedir” diye konuştu.

AKM’nin Avrasya Tüneli’ni yapan firmalardan olduğunu hatırlatan Karataş, “Hayatım boyunca ticaret faaliyetlerimi hukuk çerçevesinde yürüttüm. Bugün burada yıllardır emek verdiğim, 40 yıla yakındır emek verdiğim şirketimin ve şahsımın ve çocuklarımın böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmasını kabullenmekte çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu metro hattı projesiyle ilgili tutuklu yargılanan tek isim olan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, savunmasının ardından Karataş’a “İhale sürecinde benim sizle ya da ortaklarınızla gizliliği ihlal edecek bir temasım oldu mu?” Sorusunu yöneltirken Karataş “Kesinlikle olmadı. Devletin kullandığı parametrelerle yaklaşık maliyeti zaten yüzde 80-90 oranında öngörebiliyoruz” cevabını verdi.