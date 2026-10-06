Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davası 93. gün: Etkin pişmanlıkçı İsmail Sarı’ya 'Fatih Keleş' sorusu: “Abimden olan duyumlarım'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 93'üncü gününde devam etti.

Davada yer alan 325 tutuksuz sanıktan savunma yapacak 296’sı mahkemede dinlenirken mahkeme başkanı, bu hafta içerisinde Ağaç AŞ'ye yönelik düzenlenen ek iddianame kapsamında dosyaya dahil edilenlerle birlikte tutuksuz sanık savunmalarını tamamlamayı planladıklarını açıkladı.

Bunun ardından, Temmuz ayında sona eren ilk celsede savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu’nun da 15 Ekim’de tamamlanması planlanan ikinci celse içerisinde savunma yapması bekleniyor.

Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun Çorlu’dan Kandıra Cezaevi’ne sevk edilen tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan’ın Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nun da kaldığı 9 No’lu Cezaevi’ne geçici olarak sevk edildiği öğrenildi.

Pehlivan, dün mahkemede söz alarak dava devam ederken kaldığı cezaevinin değiştirilmesine tepki göstermişti.

18.30 - DURUŞMA SONA ERDİ

Ağaç AŞ Satın Alma Birimi çalışanı Murat Cırık’ın savunmasının ardından mahkeme başkanı, duruşma gününü sonlandırdı.

Bugün 10 kişinin savunması alınırken Ağaç AŞ’ye yönelik ek iddianameyle 341 kişiye yükselen tutuksuz sanıklardan 306’sı savunmalarını tamamlamış oldu. Bu hafta kalan 35 kişinin savunmalarını tamamlaması ve gelecek hafta, ilk duruşmada savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu’nun savunma yapması bekleniyor.

Mahkeme başkanı ayrıca, ikinci celseyi 15 Ekim’de tamamlamayı hedeflediklerini yinelerken en fazla 2 hafta ara verip üçüncü celseyi başlatmak istediklerini de açıkladı.

15.00 - DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Aranın ardından kürsüye gelen inşaat şirketi çalışanı Furkan Remzi Ceylan, duruşma savcısının sorusu üzerine firarı sanık İbrahim Bülbüllü’ye 1,5 milyon dolar verdiğini ileri sürdü. Ceylan, bu parayı KİPTAŞ’tan gelen avanstan çekerek ödediğini ifade etti. Soru sormak için söz alan KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt “Sizden kişisel bir menfaatim oldu mu, ödemenizi beklettik mi?” derken Ceylan ise “Hayır, düzenli olarak alıyorduk” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye, belediyelere danışmanlık görevi yapan etkin pişmanlıkçı Adem Altıntaş geldi. Kısa savunmasının ardından duruşma savcısı, Altıntaş’a tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile ilişkisini, Hakkı Demir Vakfı sürecini ve bazı taşınmaz ve projelerle ilgili iddiaları sordu.

Altıntaş, Şahan’la BİMTAŞ üzerinden tanıştığını belirtirken, vakıf için anaokulu talebi, Adem Soytekin’in şirketine yapılan para ve çek transferleri, Profilo AVM, Torun Center ve Medicana ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin beyanda bulundu.

Ardından soru sormak için Şahan’ın Altıntaş’a aralarında mesleki ilişkinin dışında kişisel bir arkadaşlık olup olmadığını sorması üzerine Altıntaş “Olmadı başkanım” yanıtını verdi. Şahan’ın kendisinin maddi menfaat talep edip etmediği ve kişisel zenginleşmesine yönelik bir talepte bulunup bulunmadığı sorularına ise Altıntaş, “Olmadı başkanım” yanıtlarını verdi.

“TARİHLERDEKİ ÇELİŞKİYİ AÇIKLAYAMIYORUM”

Hakkı Demir Vakfı sürecindeki tarihlere ilişkin sorular yönelten Şahan, 2022’de İmar Komisyonu üyesi olduğunu ve CHP grubunun projeye karşı oy kullandığını belirterek Altıntaş’ın anlatımında tarihlerin çelişkili olduğunu belirtti. Altıntaş ise “Benim size anlattığım, benim yaşadığım ve gördüğüm şeyler. Tarihlerin birbiriyle çelişmesini ben açıklayamıyorum” dedi.

İddianamedeki Profilo AVM ve Torun Center ile ilgili suçlamalarda da Şahan’ın kendisini yönlendirmediğini belirten Altıntaş, Torunlar’ın kamu binası yapmak ve bağışta bulunmak istediğinin konuşulduğu sırada Hakan’ın odasında bulunduğunu ancak başka süreçlerde rol almadığını ifade etti.

Medicana Hastanesi ile ilgili suçlama için ise Şahan, belediyenin hastane ruhsatı için gerekli işlemlerden yalnızca bir bölümünde rolü olduğunu anlattı ve Altıntaş’a kendisinin Medicana yöneticilerinden çöp kamyonu talep ettiğini duyup duymadığını sordu. Altıntaş, “4 milyon dolarlık bir bağıştan haberinizin olmaması bana çok inandırıcı gelmiyor. Ben şahsi fikrim, bilginiz doğrultusunda” dedi. Şahan ise “Ben Hüseyin Bozkurt’a git kamyon al demedim, kamyon aldırın demedim, kimseye de demedim” yanıtını verdi.

“TEK İHALE SUÇLAMASIYLA 5 AYDIR EV HAPSİNDEYİM”

Daha sonra 18 yıldır İBB’de memur olarak çalışan Mustafa Atlı ve İBB’de ihale sorumlusu olarak çalışan Esra Köymen savunmaları için kürsüye geldi. Yalnızca bir eylemde yer alan ihale sebebiyle 5 aydır ev hapsinde olduğunu belirten Köymen, “İhalede tek değil iki isteklinin olması ve elenen katılımcının bilirkişi tarafından katılımı kısıtladığı belirtilen kriterlere ilişkin olmaması bile tarafıma isnat edilen suçlamanın doğru olmadığının kanıt” diye konuştu.

13.55 - İLK ARA VERİLDİ

Solmaz’ın avukat savunmalarının ardından duruşmaya ilk ara verildi.

Aranın ardından Oğuz Kaan Demircioğlu, Furkan Remzi Ceylan ve Adem Altıntaş’ın savunmalarıyla devam edilecek.

11.50 - DURUŞMA BAŞLADI

İzleyiciler, gazeteciler, tutuklu sanıklar ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

Sanık kürsüsüne ilk olarak, etkin pişmanlıkçı şirket sahibi İsmail Sarı geldi.

Savunmasında, iddianame ve bilirkişi raporunda hatalı değerlendirmelerin bulunduğunu ve bu nedenle suçlandığını öne süren Sarı, tutuklu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş hakkında etkin pişmanlık kapsamında verdiği beyanların abisi Ahmet Sarı’dan duyduklarına dayandığını söyledi.

Sarı, savunmasının ardından mahkeme heyetinin sorularını yanıtlarken mahkeme başkanı, Sarı’nın Keleş hakkında yaptığı beyanlarına ilişkin “Abinizden olan duyumlarınızdan mı kaynaklanıyor?” diye sordu. Sarı, “Evet” yanıtını verdi.

Ardından söz alan tutuklu Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas da Sarı’ya “Şahsım, legal ya da illegal yapı için sizden menfaat talebinde bulundum mu?” diye sordu. Sarı, “Olmadı, abimden de böyle bir şey duymadım” ifadelerini kullandı. Sukas, bir diğer itirafçı sanık Ümit Polat’ın kendisiyle ilgili “Sukas ile Sarı birçok kez görüştü” şeklindeki beyanını da hatırlatırken Sarı, Polat’ın bu iddiasını reddederek “Böyle bir şey olmadı” diye konuştu.

'NUMARA YOK, SİLDİM'

Reklamcı Erol Sarıahmet’in ardından kürsüye, etkin pişmanlıkçı iş insanı Ali Nuhoğlu’nun çalışanı Erkut Elitaş geldi.

Elitaş, kısa savunmasında önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirtirken Fatih Keleş’in tutuklu abisi Zafer Keleş'in avukatı Yağmur Kavak daha sonra Elitaş'a “Zafer Keleş'e 3 kez para teslim ettim” beyanını sordu.

Kavak, “Sizi normal telefondan aradığını söylüyorsunuz, bu tarihlere baktık, arama kaydı yok” ifadelerini kullanırken para verildiği iddia edilen tarihlerde müvekkilinin İstanbul’da değil Trabzon’da olduğunu belirtti. Kavak’ın ardından mahkeme başkanı Elitaş’a “Zafer Keleş sizin telefonunuzda kayıtlı mı?” diye sordu.

Elitaş “Evet” dedi. Mahkeme başkanı daha sonra “O halde o görüştüğünüz numarayı beyan edin” derken Elitaş bunun üzerine “Yok, sildim” yanıtını verdi.

Daha sonra etkin pişmanlıktan faydalanan reklamcı Hasan Özsoy ve Serdar Solmaz savunmalarını tamamladı.