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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 78. gün: Etkin pişmanlıkçı savunmaları sürüyor

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 78. gün: Etkin pişmanlıkçı savunmaları sürüyor

9.09.2026 12:24:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
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Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 78. gün: Etkin pişmanlıkçı savunmaları sürüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, 78'inci gününde Silivri’de devam ediyor. Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen isimlerin savunmaları sürüyor.
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Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 78. gününde bugün devam ediyor.

Davada geçen hafta perşembe günü yapılan ve 2 kişinin tahliye edildiği tutukluluk incelemesinin ardından bu hafta tutuksuz 325 sanığın savunmaları sürüyor. 

Dünkü duruşma gününde 6 kişinin savunmaları tamamlanırken böylece savunması alınan toplam tutuksuz sanık sayısı 109 oldu. İkinci celse kapsamında 216 kişinin daha savunması alınacak.

Dünkü duruşmada savunmalar sürerken Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker fenalaşarak yere yığıldı. Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklular Türker’in yardımına koşarken mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. 

Geçen hafta tutukluluk incelemesi sırasında sağlık sorunlarından söz eden Türker, cezaevinde tansiyon problemi yaşadığını ve daha önce üç kez baygınlık geçirdiği gece-gündüz belirli aralıklarla infaz koruma memurlarının kendisini kontrol ettiğini söylemişti. Türker’in kendine gelmesinin ardından yaklaşık yarım saatlik arayla duruşmaya devam edildi. 

Duruşma günü saat 00.55’te sona ererken mahkeme heyeti başkanı, duruşmayı sona erdirirken “Bundan sonra buraya gelen herkesin savunmasını alacağım. Herkes buraya gelip sırasını bekleyecek” ifadelerini kullandı.

11:30 - DURUŞMA BAŞLADI

Duruşma bugün, dün gece avukatının savunması yarıda kalan İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay’ın avukat savunmalarıyla sürüyor.

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