Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 82. gün: Çalık’ı rüşvet iddiasıyla suçlayan ve sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla tutuklanan isim kürsüde!

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 82. gün: Çalık’ı rüşvet iddiasıyla suçlayan ve sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla tutuklanan isim kürsüde!

16.09.2026 12:18:00
Güncellenme:
Engin Deniz İpek
Takip Et:
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 82. gün: Çalık’ı rüşvet iddiasıyla suçlayan ve sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla tutuklanan isim kürsüde!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası 82'nci gününde devam ediyor. Cumhuriyet, Silivri'de görülen davadan gelişmeleri aktarıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 82'nci gününde sürüyor. 

Dün sabah 11.30'da başlayan duruşma akşam saat 22.00'da sona erdi. Dün 19 kişinin savunma yapmasıyla 325 kişilik tutuksuz sanık listesinden geriye, savunma yapmayan 137 kişi kaldı.

11:30 - DURUŞMA BAŞLADI

Bugünkü duruşma gününde sanık kürsüsüne ilk olarak, şu anda sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla başka bir dosya kapsamında tutuklu olan müteahhit İbrahim Halil Babacan geldi.

Babacan, iddianamede yer alan ifadesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından kendisinden 'rüşvet' istendiğini öne sürmüştü.

Çalık ise davada yaptığı savunmada Babacan'ın iddialarını yalanlamıştı. Babacan 4 Ağustos’ta ise sahte ekspertiz raporları ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, 4 Ağustos’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #duruşma #Mehmet Murat Çalık #İBB Davası

İlgili Haberler

Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasının 79. duruşma gününde Suat Özçağdaş engeli
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasının 79. duruşma gününde Suat Özçağdaş engeli İBB davasının 79. duruşma gününde 'CMK 203' gerginliği yaşandı. Duruşma başlamadan hemen önce mahkeme heyeti, davayı izlemek için duruşma salonuna gelen YENİ Parti Milletvekili Suat Özçağdaş'ın salondan çıkartılmasını istedi.
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 81. gün: İmamoğlu'ndan o soruya tepki!
Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 81. gün: İmamoğlu'ndan o soruya tepki! Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası 81'inci gününde devam ediyor. Cumhuriyet, Silivri'de görülen davadan gelişmeleri aktarıyor.
İBB davasında 80'inci gün: İsim benzerliği nedeniyle suçlama! Şirketler karıştırıldı
İBB davasında 80'inci gün: İsim benzerliği nedeniyle suçlama! Şirketler karıştırıldı Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası 80'inci gününde devam ediyor. Cumhuriyet, Silivri'de görülen davadan gelişmeleri aktarıyor.