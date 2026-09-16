Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 82. gün: Çalık’ı rüşvet iddiasıyla suçlayan ve sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla tutuklanan isim kürsüde!

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 82'nci gününde sürüyor.

Dün sabah 11.30'da başlayan duruşma akşam saat 22.00'da sona erdi. Dün 19 kişinin savunma yapmasıyla 325 kişilik tutuksuz sanık listesinden geriye, savunma yapmayan 137 kişi kaldı.

11:30 - DURUŞMA BAŞLADI

Bugünkü duruşma gününde sanık kürsüsüne ilk olarak, şu anda sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla başka bir dosya kapsamında tutuklu olan müteahhit İbrahim Halil Babacan geldi.

Babacan, iddianamede yer alan ifadesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından kendisinden 'rüşvet' istendiğini öne sürmüştü.

Çalık ise davada yaptığı savunmada Babacan'ın iddialarını yalanlamıştı. Babacan 4 Ağustos’ta ise sahte ekspertiz raporları ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, 4 Ağustos’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.