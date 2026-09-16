Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 82. gün... Murat Çalık sordu: 'Ben tutukluyken nasıl rüşvet görüşmesi yaptık?'

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 82'nci gününde sürüyor.

Dün sabah 11.30'da başlayan duruşma akşam saat 22.00'da sona erdi. Dün 19 kişinin savunma yapmasıyla 325 kişilik tutuksuz sanık listesinden geriye, savunma yapmayan 137 kişi kaldı.

15:30 - ZABITA MÜDÜRÜ ENGİN ULUSOY KÜRSÜDE

Aradan sonra kürsüye, eski İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy geldi.

Hakkında yalnızca eylem 117 kapsamında dava açıldığını belirten Ulusoy, reklam şirketleriyle hiçbir bağlantısının bulunmadığını ve kimseye gayrimeşru talimat vermediğini söyledi.

İddianamede şahsına yönelik banka hareketi, mal varlığı artışı, tanık beyanı, talimat ya da reklam şirketleriyle irtibat gösteren somut bir delil bulunmadığını hatırlatan Ulusoy “Neyle suçlandığımı anlayamadığımı açıkça ifade etmek istiyorum” dedi.

Ulusoy, iddianamede ecrimisil bedeli tahsil edilmesine rağmen izinsiz reklamların kaldırılmadığı ve idari para cezası için encümene sevk yapılmadığı gerekçesiyle zabıtanın kamu zararına neden olduğunun öne sürüldüğünü belirterek ecrimisil işlemini kurma, reklamın izinli olup olmadığına karar verme, tahliye veya kaldırma işlemi yapma yetkisinin zabıtada olmadığını aktardı.

İddianamede bir yandan zabıtaya kaldırma yönünde talimat verilmediğinin kabul edildiğini ancak süreç nedeniyle zabıtanın sorumlu tutulduğunu belirten Ulusoy “Bir yandan açık talimat verilmediğini kabul edip diğer yandan talimatsız kalan sürecin sonucunda zabıtayı sorumlu tutmak görev ve yetki rejimini tersine çevirmektedir” diye konuştu.

Tam 37 yıl boyunca kamu hizmeti yaptığını belirten Ulusoy, İBB’de görev yaptığı dönemde herhangi bir maddi veya manevi çıkar, kariyer beklentisi ya da makam hedefi bulunmadığını belirterek “Hukuka aykırı, gayrimeşru bir talimat kimseye vermedim. Herhangi bir menfaat sağlamadım” sözleriyle beraatini talep etti.

“BİLİRKİŞİ FİYAT HESABINI ÇEVRİMİÇİ TİCARET PLATFORMUNDAN YAPMIŞ”

Daha sonra savunma yapan eski İBB Emlak Yönetimi Daire Başkanı Ali Ayçiçek ise yıllarca kamu görevinde çalıştığını ve görev yaptığı dönemlerde kamunun hakkını korumaya özen gösterdiğini belirterek “Bugün devlete hizmet etmekten pişmanlık duygusunu yaşıyorum maalesef” dedi.

Ayçiçek, reklam ihaleleri ve ecrimisil uygulamalarında kamu zararına neden olduğu iddialarını reddederken, özellikle pandemi koşullarının ve bu dönemde yapılan düzenlemelerin değerlendirmelerde göz ardı edildiğini savundu.

Bilirkişi raporlarında emsal fiyat araştırması yapılmadığını belirten Ayçiçek, bazı taşınmazlar için kamu zararının bir çevrimiçi ticaret platformu üzerindeki ilan fiyatlarından hareketle hesaplandığını söyledi.

Bilirkişilerin emsal olarak yalnızca platformda yer alan ilanları kullandığını belirten Ayçiçek “O platforma üye olup istediğiniz fiyatı oraya yazmak mümkün. Bütün rapordaki yanlışlıklar düzeltilirse herhangi bir kamu zararının oluşmayacağı açık ve nettir” diyerek beraatini ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

14:05 - İLK ARA VERİLDİ

Karakaya’nın savunma ve sorgusunun tamamlanmasının ardından duruşmaya ilk ara verildi.

13:00 - “50 MİLYAR TOZ OLDUYSA BU HATLAR NASIL AÇILDI?”

Selvi’nin ardından İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya kürsüye geldi.

Öncesinde savunma yapan Aktaş ve Selvi gibi, suçlandığı eylemlerin tarihinde İBB’de çalışmadığını söyleyen Karakaya, “Eylem 61 ve Eylem 62'de iki encümen ihalesi sebebiyle ihaleye fesat karıştırmak ile suçlanıyorum. Bu eylemlerin tarihi iddianamede 24 Haziran 2020 olarak belirtilmekte olup, eylemlerin gerçekleştiği tarihte ben henüz İBB'de çalışmaya başlamamıştım. İBB'de çalışmaya 7 Mayıs 2021 tarihinde başladım” diye konuştu.

İhaleye katılımı engellemekle suçlandığını hatırlatan Karakaya, “Ben orada ihaleyi yapıyorum.

Ben kapıyı kilitlemedim, ben barikat koymadım kapıya” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu, Karakaya’ya soru sormak için söz aldı. İddianamede 160 milyarlık kamu zararı oluştuğu yönündeki iddiayı hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Başsavcılık tarafından bu dosyanın lansmanı 160 milyar yolsuzlukla yapıldı. Bunun 50 milyarı dış kaynak olarak firmalara aktarıldı diye lanse edildi. 50 milyarlık bir çapın olduğu yerde, bu konuda size soru sorulmasını beklerdim. Bir dış kredi nasıl alınır gibi, bu hususları bilen en önemli 2. kişisiniz. Tam da burada daha iyi anlaşılması için buradaki çalışmanızı, hükümeti baz alırsak maliye bakanısınız. Bu bağlamda dış kredilerin İBB gibi bin 600 kez teftiş denetimden geçmiş bir kurumun 50 milyarlık bir yolsuzluk böyle bir akışın imkanı mümkünü var mıdır?”

Ardından cevap veren Karakaya ise “Başkanım orada 50 milyar bir yere aktarıldıysa tüm bu hatlar nasıl açıldı? Seymenler tesisi nasıl açıldı? Alibeyköy nasıl tamamlandı? Bu para başka yere harcandıysa bu hatları nasıl açtık? Ve bunlar kuruşuna kadar geri ödendi” diye konuştu.

12:00 - “BEN TUTUKLUYKEN NASIL RÜŞVET GÖRÜŞMESİ YAPTIK?”

Savunmasını tamamlamasının ardından kendisinden rüşvet istendiğini ileri süren Babacan’a soru soran Mehmet Murat Çalık ise iddianamede rüşvet istediği öne sürülen tarihlerde kendisinin gözaltında olduğunu ve ardından tutuklandığını hatırlatarak, “Söz konusu projenin askı süreci 24 Mart 2025. Ben 19 Mart’ta gözaltına alınıp daha sonra tutuklandım. Ben cezaevindeyken özel izinle mi geldiniz, rüşvet görüşmesini nasıl yapmışız?” diye sordu.

Babacan da Çalık’ın gözaltına alınmasının ardından kendisiyle görüşmediğini, 2023 yılında da böyle bir görüşme gerçekleştirmediklerini söyledi.

Çalık, “İddianame o tarihlerde görüştüğümüzü söylediği için sordum” diyerek Babacan’a teşekkür etti.

Çalık ardından Babacan’a “Spor salonunun yapımı sırasında baskıyla rüşvet vermek zorunda mı kaldınız, yoksa bağış mı yaptınız?” diye sorarken Babacan “Rüşvet durumu yok” yanıtını verdi. üSorgu sırasında mahkeme başkanı da Babacan’a, “Başka belediyelere bağış yaptınız mı?” Sorusunu yöneltirken Babacan, AKP döneminde Esenyurt Belediyesi’ne bir cami yaptırdığını belirtirken caminin daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredildiğini söyledi.

Ardından kürsüye, eski İSFALT Mali İşler Müdürü Oktay Aktaş geldi.

İddianamede yer alan 137. Eylem kapsamındaki ihale sebebiyle suçlandığını belirten Aktaş, ihaleden sorumlu tutulmasının maddi bir hata olduğunu, belirtilen tarihte işten çıkarıldığını ve ihalede bulunmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

Sonrasında savunma yapan eski İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Murat Selvi ise hakkında yöneltilen iki eylemin de encümen kararlarıyla ilgili olduğunu belirterek ihale süreçlerinde teknik birimlerin hazırladığı dosyalara müdahale yetkisinin bulunmadığını söyledi.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın da ihale yapma veya harcama yetkisine sahip olmadığını belirten Selvi, 30 Eylül 2022’de emekli olarak görevini bıraktığını ve tüm mali, muhasebesel ve idari yetkilerini devir teslim cetvelleriyle devrettiğini belirterek, suç tarihi 19 Ocak 2023 olan Eylem 76 bakımından artık İBB personeli olmadığını aktardı.

11:30 - DURUŞMA BAŞLADI

Bugünkü duruşma gününde sanık kürsüsüne ilk olarak, şu anda sahte vatandaşlık sattığı iddiasıyla başka bir dosya kapsamında tutuklu olan müteahhit İbrahim Halil Babacan geldi.

Babacan, iddianamede yer alan ifadesinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tarafından kendisinden 'rüşvet' istendiğini öne sürmüştü.

Çalık ise davada yaptığı savunmada Babacan'ın iddialarını yalanlamıştı. Babacan 4 Ağustos’ta ise sahte ekspertiz raporları ve yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı sağladığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, 4 Ağustos’ta gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

İddianamede, Babacan’ın sahibi olduğu inşaat şirketinin imar dosyası sürecinde rüşvet eyleminin devam ettiği ve kreş yapılması karşılığında para talep edildiği öne sürülürken Babacan, bütün iddiaları reddetti.

Hakkındaki rüşvet iddialarını reddeden Babacan, belediyeye yapılan katkının bir rüşvet değil, ilçedeki bir sosyal tesise yönelik destek olduğunu savundu.

Babacan, iddianamede yer alan bazı iddiaların da zamanlama açısından gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ortada rüşvetle ilgili bir konu yok” dedi.