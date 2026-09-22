Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor! İBB davasında 85. gün... İmamoğlu öğleden sonra 'makam aracı' davasına gidecek

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 85'inci gününde sürüyor.

İkinci duruşması süren davada 325 kişilik tutuksuz sanık listesinde savunması tamamlanan kişi sayısı dün itibariyle 232 oldu. Eylül sonunda tamamlanması planlanan ikinci duruşma kapsamında henüz savunma yapmayan 93 kişi kaldı.

İMAMOĞLU 'MAKAM ARACI' DAVASINA GİDECEK

Bugün İBB Davası sürerken Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirket aracını makam aracı olarak kullandığı ve masraflarını belediyeye ödettiği iddiasıyla yargılandığı davada da ilk kez hakim karşısına çıkacak. Saat 13.30’daki dava, Silivri Cezaevi yanındaki eski duruşma salonunda görülecek.

CUMHURİYET SİLİVRİ'DEN BİLDİRİYOR

İBB davasını, Cumhuriyet yerinde izliyor.

İşte Silivri'de anbean yaşananlar...

11.45 | DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu ve tutuklu diğer sanıklarla beraber mahkeme heyetinin yerini almasıyla duruşma başladı.

İBB Raylı Sistemler Kontrol Mühendisi Sezen Algedik savunması için kürsüye gelen ilk isim oldu.