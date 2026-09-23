Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 86. gün: 325 tutuksuz sanıktan 247’si savunmalarını tamamladı

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 86'ncı gününde sürüyor.

Dün 15 kişinin savunmasının alınmasının ardından, 325 kişilik tutuksuz sanık listesinden 247'sinin savunması tamamlandı.

Ekim ayının ilk günlerinde sona ermesi beklenen duruşma kapsamında henüz savunma yapmayan 78 kişi kaldı.

11.45 - DURUŞMA BAŞLADI

Ekrem İmamoğlu ile birlikte diğer tutukluların alkışlarla salona gelmesinin ardından mahkeme heyeti de yerini aldı.

Duruşma gününde sanık kürsüsüne gelen ilk isim, AKM Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karataş oldu.

İBB’nin Kirazlı-Halkalı metro hattı projesindeki ihale sürecine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma ile suçlanan Karataş, “Bizler mühendislik ve teknik kapasitesi yıllara dayalı firmalarız. İhalelerde yaklaşık maliyeti tahmin etmemiz, öngörmemiz ve hesaplayabilmemiz çok doğal. Türkiye'de devlet ile kurumlarının her gün yaptığı yüzlerce ihalelerde yaklaşık maliyetlere yakın tekliflerin verildiği görülmektedir” diye konuştu.

AKM’nin Avrasya Tüneli’ni yapan firmalardan olduğunu hatırlatan Karataş, “Hayatım boyunca ticaret faaliyetlerimi hukuk çerçevesinde yürüttüm. Bugün burada yıllardır emek verdiğim, 40 yıla yakındır emek verdiğim şirketimin ve şahsımın ve çocuklarımın böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmasını kabullenmekte çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu metro hattı projesiyle ilgili tutuklu yargılanan tek isim olan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, savunmasının ardından Karataş’a “İhale sürecinde benim sizle ya da ortaklarınızla gizliliği ihlal edecek bir temasım oldu mu?” Sorusunu yöneltirken Karataş “Kesinlikle olmadı. Devletin kullandığı parametrelerle yaklaşık maliyeti zaten yüzde 80-90 oranında öngörebiliyoruz” cevabını verdi.