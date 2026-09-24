Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 87. gün: Gözaltına alınan Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak kürsüde

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 87'nci gününde devam ediyor.

Dünkü duruşma günü, UYAP sisteminde yaşanan teknik bir sorun nedeniyle öğle arasının ardından sona ererken yalnızca 7 tutuksuz sanık savunma yaptı. Böylece davadaki 325 tutuksuz sanıktan 254'ünün savunması tamamlanırken savunma yapmayan 71 kişi kaldı.

Bugün 19 Mart 2025'teki ilk dalga operasyonlarda tutuklandıktan sonra sağlık sorunları sebebiyle ev hapsine alınıp daha sonra serbest bırakılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın da savunma yapması bekleniyor.

12.45 - ÇOCUKLAR DUYMASIN OYUNCUSU KÜRSÜDE

Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan oyuncu ve yapımcı Hamit Serkan Balbal da davada savunmasını yaptı. Balbal, soruşturma kapsamında tutuklanmış ve 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Tutuklu reklamcı Murat Kapki ile birlikte para kaçırmak ve Kapki’nin kasası olmakla suçlanan Balbal, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, 2019’dan sonra Kapki ile ticari faaliyetinin bulunmadığını söyledi.

Kapki’den 2024 sonunda bir gayrimenkul aldığını belirten Balbal, bunun borç-alacak ilişkisinden kaynaklandığını belirtirkern “Mal kaçırmak veya aklamak amacıyla yapılmış bir işlem değildir. Tamamen borç alacak ilişkisinden doğan bir ticarete mahsustur. Hayatımın hiçbir döneminde İBB’den de ihale almadım, hiçbir belediyeyle iş yapmadım, belediyeden para kazanmadım” ifadelerini kullandı.

Balbal’ın savunmasının ardından Kapki’nin avukatı Armağan Çağan Yazıcı, müvekkilinin ihalelerden önceki mali durumunu ve Balbal’ın “Murat Kapki, İBB’den aldığı işler neticesinde çok büyük paralar kazandı” şeklindeki ifadesini sordu.

Balbal, Kapki’yi 2008-2009 yıllarından beri tanıdığını belirterek, ihalelerden önce de Acarkent’te villası, teknesi ve belirli bir yaşam standardı olduğunu ancak 2020’den sonra işlerinin daha yoğun ve büyük hale geldiğini söyledi.

Yazıcı’nın Kapki’nin suç teşkil eden eylemlerine bizzat şahit olup olmadığını sorması üzerine ise Balbal “Ben hiçbir ifademde Murat’ın herhangi bir şeyine şahit olduğumu söylemedim. Murat’ın dostum ve arkadaşım olduğunun da arkasındayım” ifadelerini kullandı.

11.45 - DURUŞMA BAŞLADI

Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan tutuksuz sanık, eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak sanık kürsüsüne gelen ilk isim oldu.

Kendisine eski telefon numarası üzerinden ulaşılmaya çalışıldığını ancak söz konusu numarayı artık kullanmadığı için ulaşılamadığını ifade eden Bolak, hakkındaki yakalama kararını öğrenir öğrenmez Türkiye’ye döndüğünü belirterek “Hakkımda yakalama kararı bu nedenle verilmiş. Öğrenir öğrenmez ilk uçakla mahkemenizin huzuruna geldim” dedi.

Eylül 2019-Ağustos 2020 arasında Kültür AŞ’de Kültür Etkinlikleri Müdürü olarak görev yaptığını, Ekim 2019-Ocak 2020 arasında ise mevcut görevine ek olarak Plan ve Organizasyon Müdürlüğü’ne geçici ve vekaleten görevlendirildiğini söyledi. Hakkındaki suçlamaların, yaklaşık üç ay süren bu vekalet dönemi nedeniyle açıldığını belirten Bolak, “Kültür Etkinlikleri Müdürü sıfatım ya da bu sıfatla yaptığım bir işlem sebebiyle dava açılmadı. Hakkımdaki dava, yaklaşık üç ay kadar Plan ve Organizasyon Müdürlüğü’ne geçici olarak, şeklen vekalet ettiğim dönem sebebiyle açıldı” dedi.

Bolak, Plan ve Organizasyon Müdürlüğü’nün ihale mevzuatı ve yüksek bedelli sözleşmelerle iç içe olduğunu ancak bu alanda bilgi ve deneyiminin bulunmadığını söyledi. İddianamede rüşvet, reklam izni ve muvazaalı sözleşmeyle bağlantılı işlemler üzerinden suçlandığını aktaran Bolak, “Suçlamalarda herhangi bir imzam yok. Rüşvet verdiği iddia edilen iş insanlarıyla hiçbir iletişimim veya görüşmem olmadı. Kendilerini zaten tanımıyorum” ifadelerini kullandı.

“DİĞER KAYITLARI NEDEN GÖTÜRMEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM”

Daha sonra savunma yapan reklamcı İnan Boztaş ise ihalelerde usulsüz yan teklif vermediklerini ve herhangi bir adrese tesli” ihalenin tarafı olmadıklarını söyledi. Reklam izin süreçleri kapsamında Kültür AŞ ve Medya AŞ ile yaptıkları sözleşmelerin belediyenin kurumsal uygulamasının bir parçası olduğunu düşündüğünü belirten Boztaş, 2025 yılında sözleşmeler kapsamında bazı hizmetlerin gerçekte yapılmadığını farkettiğini “Ben bu hizmeti aldığımı sanıyordum ama sözleşmeler bittikten ve 2025 yılına geldiğim zaman sorulduğunda almadığımı söyledim” ifadelerini kullandı.

Boztaş’ın sorgusuna geçilirken Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya, dosyada gizlilik kararı bulunduğu dönemde Boztaş’ın savcılığa giderken Kültür AŞ ve Medya AŞ’ye ait olduğunu söylediği iki faturayı neden özellikle seçerek götürdüğünü sordu. Boztaş bu faturaları gazetelerde çıktığı için götürdüğünü söylerken diğer kişilerle ilgili ticari kayıtları neden götürmediği sorusuna ise “Neden götürmediğimi hatırlayamıyorum” yanıtını verdi.