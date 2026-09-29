Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında 89. gün: Dosyanın ilk etkin pişmanlıkçısı Murat Abbas’ın savunma yapması bekleniyor

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 435 sanıklı İBB davasının Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda görülen 89’uncu gününde devam ediyor.

Dün 12 tutuksuz sanığın savunma yapmasıyla 325 tutuksuz isimden 275'i savunmasını tamamladı. 17 Ağustos’ta başlayan ikinci celse kapsamında 50 kişinin daha savunmaları alınacak.

Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki diğer duruşma salonunda saat 10.30’da başlayan “casusluk davasında” beyanlarını tamamlamasının ardından salondan ayrılarak İBB davasınnda bulunmak üzere yeni salona geldi.

Bugünkü duruşma öncesi, dosyanın ilk etkin pişmanlıkçısı olan tutuksuz eski Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas’ın da savunma yapmak üzere salonda bulunduğu görüldü.

11.45 - DURUŞMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar ve mahkeme heyetinin yerini almasının ardından duruşma başladı.

İkinci celsenin 25.gününde savunma yapan ilk isim, duruşmaya SEGBİS ile katılan iş insanı Remzi Baka oldu.

Baka, önceki beyanlarını tekrarladığını belirtirken savcının sorusu üzerine, Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’nun, almak istediği yol bakım ihalesi için arkadaşı adına kendisine dolaylı olarak baskı yaptığını öne sürdü.

Daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Tora Pekin söz alarak Baka’nın, İmamoğlu ile 2021’de bir ihale hakkında görüşmek için randevu istediğine yönelik beyanı üzerine konuştu. Baka’nın randevu istediği tarihi 2021 olarak belirttiğine dikkat çeken Pekin, resmi yazışmalara göre ise Baka’nın sekreteri aracılığıyla 2024 yılında İmamoğlu’ndan randevu istediğini ve ilgili belgenin ellerine olduğunu söyledi.

Baka’nın ardından sanık kürsüsüne reklamcı Kerem Pınar Dal geldi.