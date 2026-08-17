Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasında ikinci celse başladı

Fotoğraf ve Video: İrem Karataş, Batuhan Serim, Engin Deniz İpek

Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Necati Özkan, Murat Ongun ve Mehmet Pehlivan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 53’ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ikinci celse bugün başlıyor.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ve saat 10.00’da başlaması planlanan duruşma saat 11.58 itibarıyla başlayabildi.

15.35 I İLK TUTUKSUZ SANIK SAVUNMASINA GEÇİLDİ

Taleplerin ardından İBB davasında savunma yapan ilk tutuklu kişi GOAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin oldu.

Hakkında fazla beyan bulunmadığına buna rağmen şüpheli olarak dosyada yer aldığını belirten Şahin, kendisi hakkında verilen beyanların asılsız olduğunu söyledi.

Ticaretle uğraştığını belirten Şahin, kısa savunmasını yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep ederek sonlandırdı.

15.33 I DURUŞMA SALONUNDAKİ MİKROFONLAR GÜNDEME GETİRİLDİ

Mahkeme başkanı ayrıca, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıkların malvarlıklarına yönelik el koyma ve tedbir kararları için avukatları tarafından mahkemeye yazı yazılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı ayrıca, 325 kişiden oluşan tutuksuz sanıkların savunma sırasının değişmeyeceğini de aktardı. Taleplere ilişkin son kararını da açıklayan mahkeme başkanı, duruşmanın görüldüğü salonun tepesinde yer alan ve avukat Hüseyin Ersöz’ün dinleme yapılabileceği gerekçesiyle gündeme getirdiği mikrofonların ise, aktif olmadığını yalnızca tedbir amaçla konulduğunu belirtti.

50 KİŞİYE TEK TUVALET

Duruşma günün başında konuşan İmamoğlu’nun avukatı Hasan Fehmi Demir, bir kez daha söz alarak mahkemenin şartlarıyla ilgili talepte bulundu. Tutuklu sanıkların duruşma aralarında bekletildiği kısmın şartlarının iyi durumda olmadığını belirten Demir, “50 kişi aynı yerde tutuluyor, tek bir tuvalet var. Diğer salonun koşulları buradan daha iyi. Salon konusunda bu hususu da değerlendirmenizi istiyoruz” dedi.

Demir’in mahkeme heyetine, İmamoğlu’nun ne zaman savunma yapacağını sorması üzerine mahkeme başkanı “Önceden sizi bilgilendireceğiz” dedi.

15.30 I AVUKATLARIN TALEBİ KABUL EDİLDİ: İMAMOĞLU BU CELSE SAVUNMA YAPACAK

İBB davasında saat 10.00'da başlaması planlanan ancak saat 12.00'da başlayabilen duruşmada, saat 13.25'e kadar avukatların talepleri dinlendi. Yaklaşık 2 saatlik aradan tutuklu sanıklardan sonra mahkeme heyeti de salondaki yerini aldı.

Mahkeme başkanı; ilk celsede yaşanan süre kısıtlaması tartışmaları nedeniyle savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu’nun bu celsede savunma yapması talebini kabul etti, “Savunmayı engellemek söz konusu değil. Uygun bir yerde savunması alınacak” dedi.

Bu karara göre; hangi tarihte yapacağı şu aşamada belirli olmamakla birlikte İmamoğlu savunmasını ikinci celsede gerçekleştirecek.

13:30 | İLK ARA VERİLDİ

Avukat taleplerinin tamamlanmasının ardından duruşmaya ara verildi.

Mahkeme heyeti başkanı, aradan sonra taleplerle ilgili açıklamayı yapacağını söyledi.

Açıklamanın ardından duruşmanın, salonda olan tutuksuz sanıkların beyanlarıyla devam etmesi bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre bu celsenin daha kısa sürede, yaklaşık iki aylık bir periyotta tamamlanması öngörülüyor.

İlk celsede yaşanan süre kısıtlaması tartışmaları nedeniyle savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu’nun savunma talebinin olup olmayacağı ve mahkeme başkanının buna izin verip vermeyeceği bugün belli olacak.

DURUŞMA SALONUNA GİRİŞLER BAŞLADI

Silivri’de duruşma salonuna girişler, uzun bekleyişin ardından başladı. Sanıklar, avukatlar, basın mensupları ve izleyiciler duruşma salonundaki yerlerini alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL ALKIŞLARLA KARŞILANDI

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve milletvekilleri, duruşma salonuna giriş yaptı.

İzleyiciler alkışla karşılayarak, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” şeklinde slogan attı.

YENİ Parti lideri Özgür Özel ve kurmayları İBB davasının bugün başlayacak ikinci celsesini takip etmek üzere salondaki yerlerini aldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DA DURUŞMA SALONUNDA

İBB davasının görüleceği salona davada tutuksuz sanık olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş da geldi.

“CUMHURBAŞKANI İMAMOĞLU” SLOGANLARI ATILDI

Tutuklu sanıklar salondaki yerini aldı. Son olarak Ekrem İmamoğlu geldi. Salonda "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganı atıldı.

İmamoğlu, duruşmayı takip eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek "Genel Başkanım hoş geldiniz, öpüyorum sizi" dedi.

SAVUNMA YAPACAK TUTUKSUZ SANIKLARIN LİSTESİ

Mahkeme Başkanı, tutuksuz sanıkların hangi sırayla savunma yapacağına ilişkin bir liste hazırladıklarını, listeyi UYAP’a yükleyeceklerini ve yarından itibaren o sıralamaya göre savunma dinleyeceklerini açıkladı.

Bugünkü duruşmaya, salonunda bulunan sanıkların savunmalarıyla başlayacaklarını belirten Mahkeme Başkanı, 31 Ağustos itibarıyla tutukluluk incelemesi için avukatların beyanda bulunması için bir hafta süre vereceğini ifade etti.

1. Seyfi BEYAZ

2. Muzaffer BEYAZ

3. Veysel ERÇEVİK

4. Adem KAMEROĞLU

5. Zafer GÜL

6. Ali GÜL

7. Uğur GÜNGÖR

8. Metin GÜL

9. Ayşe HİTİCHİNS

10. Erhan ÜNAL

11. Furkan HAMZAOĞLU

12. İsa ÜNAL

13. Kemal ŞAHİN

14. Oktay HAMZAOĞLU

15. Yüksel HAMZAOĞLU

16. Mustafa KELEŞ

17. Dursun KELEŞ

18. Fuat KELEŞ

19. Mehmet ŞAHİN

20. Ali AKSU

21. Cemal ÜNEŞ

22. Mehmet ÇAKILCIOĞLU

23. Hamit DEMİR

24. İbrahim Halil BABACAN

25. Nahit KİLER

26. Hasan İMAMOĞLU

27. İsmet KOYUN

28. Naim Erol ÖZGÜNER

29. Esra Huri BULDUK

30. Şehide Zehra KELEŞ YÜKSEL

31. Abdullah UYGUN

32. Adem OK

33. Ayhan GÜVELİ

34. Elif Yıldız KIZILCA

35. Hüsnücan ŞEN

36. İdris YILDIRIM

37. Sezgin PAYDAŞ

38. Ertan YILDIZ

39. Onur BÜYÜKHATİPOĞLU

40. Adnan ÇEBİ

HÜSEYİN GÜN, LİSTENİN SON SIRASINDA

Savunma listesine göre ayrıca, İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu bir diğer dava olan “casusluk davası” kapsamında da tutuklu bulunan ve İBB dosyasında da altı örgüt yöneticisinden biri olarak geçen Hüseyin Gün’ün 325. sırada, yani son isim olarak dinleneceği görüldü.

DURUŞMA SALONU İÇİN MAKSİM GAZİNOSU VE YUSUF’UN KUYUSU BENZETMELERİ

İmamoğlu'nun avukatlarından Hasan Fehmi Demir, duruşma başlamadan söz aldı. Davanın alındığı, Silivri'deki büyük salon için değerlendirmelerde bulunan Demir, duruşma salonu için Maksim Gazinosu ve Yusuf’un Kuyusu gibi benzetmelerde bulundu.

Avukat Demir, “Sizin ve savcının bulunduğu yükseklik yüz yüzelik ilkesini ihlal ediyor. Bunun kabul edilemez olduğunu yinelemek istiyoruz. Sayın heyetin yargılamanın İstanbul Adliyesi’ne alınmasına karar verilmesini dilerim” dedi.

Daha sonra mahkeme heyetine hitap eden Demir, mahkemeden üç talepte bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle savunma yapmasını talep etti. Bunun yerine getirilmemesi halinde yargılamaya ara verilmesi talebinde de bulunan Demir, dosyada tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanan isimlerden örnekler de vererek bazı kişilerin dava ile alakası olmadığını ve dosyalarının tefrik edilmesi (ayrılması) gerektiğini söyledi.

Daha sonra tutuklu reklamcı Murat Kapki’nin avukatlarından Fikret Aras söz aldı.

'ÖNCE İMAMOĞLU SAVUNMASINI YAPSIN' TALEBİ

Daha sonra Murat Kapki’nin avukatı da söz alarak, İmamoğlu’nun ilk celsede savunmasını yapamaması sebebiyle kendilerinin de çapraz sorgulamada soru soramadıklarını, yargılamanın bu şekilde devam etmesinin mümkün olmadığını savunarak önce İmamoğlu’nun savunmasını yapmasını talep etti.

Ardından söz alan bir diğer avukat, Ali Rıza Dizdar oldu. O da gerekçesini açıklayarak kendi müvekkilinin savunma sırasının önce alınmasını istedi. Mahkeme Başkanı, savunma sırasının değiştirilmeyeceğini, duruşma öncesi belirledikleri sıranın uygulanacağını söyledi.

İLK CELSEDE NELER YAŞANDI?

İBB Davasında 9 Mart’ta başlayan ve tutuklu isimlerin savunmalarını yaptığı ilk celse 8 Temmuz’da tamamlandı. Yargılama 107’si tutuklu 402 sanıkla başlarken, Beyoğlu dosyasının ana davayla birleştirilmesiyle tutuklu sayısı 110’a, toplam sanık ise 414’e yükseldi. İlk celse boyunca verilen tahliye kararlarıyla tutuklu sanık sayısı 53’e düştü.

İlk celsenin en dikkat çeken başlıklarından biri, soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi veren 4 sanığın mahkeme huzurunda bu beyanlarından geri dönmesi oldu. Sanıklar, tahliye vaadiyle yönlendirildiğini, baskı altında kaldığını ve iradelerinin sakatlandığını öne sürerek etkin pişmanlık kapsamındaki beyanlarını geri çekti.

SAVCILIKTA “BASKI” İDDİALARI

Sanıkların savunmalarında anlattığı ve soruşturma aşamasındaki ifade alma işlemleri de tartışma konusu oldu. Bazı sanıklar, savcılıkta baskı ve zorlama gördüklerini, yönlendirici sorularla karşılaştıklarını ve belirli kişiler hakkında ifade vermeye zorlandıklarını öne sürdü.

Duruşmalarda, cezaevindeki bazı tutuklulara aracılar veya avukatlar üzerinden ifade vermeleri karşılığında tahliye edilebilecekleri yönünde teklifler götürüldüğü de öne sürüldü. Aile bireylerinin gözaltına alınması da bazı sanıklar ve avukatları tarafından, etkin pişmanlık süreciyle bağlantılı bir baskı yöntemi olarak nitelendirildi.

ÇIPLAK ARAMA İDDİASI VE CEZAEVİ KOŞULLARI GÜNDEME GELDİ

İlk celsede gözaltı ve cezaevi koşullarına ilişkin anlatımlar da duruşma tutanaklarına yansıdı. Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, gözaltında çıplak aramaya maruz bırakıldığını, savcılık sürecinde baskı gördüğünü öne sürdü. Türker’in iddialarının ardından İçişleri Bakanlığı konu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Çok sayıda tutuklu sanık da savunmalarında cezaevindeki fiziki ve psikolojik koşulları, uzun tutukluluğun kendileri ve aileleri üzerindeki etkilerini anlattı.

SAVUNMALARA SÜRE KISITLAMASI

İlk celsenin son günlerinde ise savunma hakkına yönelik süre kısıtlaması tartışma yarattı. Mahkeme başkanı, Murat Ongun’un avukatlarının savunmalarını belirlenen takvim içinde tamamlamasını istedi. Ongun’un avukatı Rahşan Sertkaya Daniş, müvekkilinin iddianamede 64 ayrı eylemden sorumlu tutulduğunu belirterek savunmasının kısa tutulmasının istenmesine itiraz etti.

Benzer şekilde Fatih Keleş’in avukatlarının savunmalarına da süre sınırı getirildi. İmamoğlu ise süre sınırlamasına tepki göstererek hem diğer sanıkların savunma hakkının kısıtlandığını hem de kendi savunmasının iki günde tamamlanamayacağını söyledi. Tartışmanın büyümesi üzerine İmamoğlu, CMK’nin 203. maddesi uyarınca duruşma salonundan çıkarıldı.

Murat Ongun ve Fatih Keleş’in eksik kalan avukat savunmalarının tamamlanmasının ardından savunma sırası İmamoğlu’na geldi. Süre kısıtı tartışmaları devam ederken hakim, İmamoğlu’nu bir kez daha duruşma salonundan çıkarma kararı verdi. Mahkeme tutanağına ise İmamoğlu’nun “susma hakkını kullandığı” yönünde kayıt düşüldü. Böylece İmamoğlu ilk celseyi savunmasını yapamadan kapattı.

İKİNCİ CELSE ÖNCESİ TAHLİYE ÇIKMADI

İkinci celse öncesindeki son tutukluluk incelemesi ise 6 Ağustos’ta yapıldı. Mahkeme; 53 tutuklu sanığın tamamının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Böylece ikinci celse öncesinde hiçbir sanık hakkında tahliye kararı çıkmadı. Mahkemenin ara kararında tutukluluğun devamına ilişkin gerekçe göstermemesi de dikkat çekti.

DAVA SÜRERKEN İMAMOĞLU HAKKINDA ÜÇ SORUŞTURMA

İBB davasının ilk celsesinin devam ettiği yaklaşık dört aylık dönemde, Ekrem İmamoğlu hakkında duruşmalarda kullandığı sözler nedeniyle üç ayrı soruşturma başlatıldı.

İlk soruşturma, İmamoğlu’nun 30 Mart’ta bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçlarından açıldı.

İBB davasının 6 Nisan’daki duruşmasında, “Bu dosyada tek suç örgütü var, o da iddia makamıdır” sözlerinin ardından İmamoğlu hakkında “kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret” suçundan ikinci soruşturma başlatıldı.

İlk celsenin tamamlandığı 8 Temmuz’da ise İmamoğlu’nun, “Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım” sözleri üzerine “kamu görevlisini tehdit” suçundan üçüncü kez soruşturma başlatıldı.

Üç soruşturma da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen başlatıldı.

MAHKEMENİN ADI DA DEĞİŞTİ

Dört aya yayılan ilk celse sürerken davaya bakan mahkemenin adı da değişti. Yargılama 9 Mart’ta İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun 30 Haziran tarihli kararnamesinin ardından 40. Ağır Ceza Mahkemesi kapatıldı. Aynı başkan ve heyet, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi olarak davaya bakmayı sürdürdü. Mahkemeye bir üye daha eklenirken üye hâkim sayısı üçten dörde çıktı.