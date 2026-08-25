Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasının 69. duruşma gününde etkin pişmanlıkçı Ertan Yıldız ilk kez savunma yapacak!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 53’ü tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 69'uncu günü, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’ne inşa edilen yeni duruşma salonunda, tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

Duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan etkin pişmanlıkçı eski İBB İştirakler Sorumlusu Ertan Yıldız da katılacak.

Verdiği etkin pişmanlık ifadeleri pek çok kişiye tutuklanma sebebi olarak yöneltilen Yıldız'ın ilk kez savunma yapması bekleniyor.

Öte yandan Ertan Yıldız için, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, “İBB soruşturmasının dönüm noktası Ertan Yıldız’ın itirafçı olması” diye konuşmuştu.