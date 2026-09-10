Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İBB davasının 79. duruşma gününde Suat Özçağdaş engeli

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu 414 sanıklı İBB davası, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nin yeni duruşma salonunda 79. gününde bugün devam ediyor.

Duruşma başlamadan hemen önce mahkeme heyeti, davayı izlemek için duruşma salonuna gelen YENİ Parti Milletvekili Suat Özçağdaş'ın salondan çıkartılmasını talep etti.

Davanın ilk duruşmasının devam ettiği 2 Temmuz'da mahkeme başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkartılmasına tepki gösteren milletvekilleri Suat Özçağdaş ve Sezgin Tanrıkulu'na "Burada soytarılık yapamazsınız" diyerek vekillerin salondan çıkarılmasını talep etmişti.

14.05 - İLK ARA VERİLDİ

Tutuklu reklamcı Murat Kapki’nin eski şirket çalışanı Jale Kaya’nın savunmasının ardından duruşmaya ilk ara verildi.

Ekrem İmamoğlu, arada salondan ayrılırken izleyici kısmına el sallayarak “Hepinizi çok özledim, ama inanın o kadar yürekliyim o kadar coşkuluyum ki tarif edemem. Hepinizi o coşkuyla sarıp sarmalıyorum” ifadelerini kullandı.

12.00 - DURUŞMA BAŞLADI

Özçağdaş’ın salondan ayrılmasından kısa süre sonra tutuklular salona getirildi.

Duruşmada ilk olarak, tutuklu Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ve firari Emrah Bağdatlı hakkında etkin pişmanlık ifadeleri veren Orçun Muhittin Yılmaz kürsüye geldi.

Yılmaz, soruşturmaya “isim karışıklığı” nedeniyle dahil edildiğini öne sürerken 18 yıllık avukat olduğunu ve hayatı boyunca herhangi bir kamu kurumunda çalışmadığını belirtti.

Hakkında delil olarak gösterilen HTS kayıtlarının da Galatasaray maçlarından tanıştığı kişilerle yaptığı görüşmelere dayandığını savunan Yılmaz, Emrah Bağdatlı ile Galatasaray maçları sebebiyle tanıştığını, Murat Ongun’la ise iddianamede “yoğun HTS” bulunduğunun yazıldığını ancak kaydın sıfır saniyelik bir görüşme olduğunu belirtti.

“SOMUT BİLGİM OLSA KANAAT DEMEZDİM”

Savunmasını tamamlayan Yılmaz, sorgusunda Bağdatlı’nın Ongun’un yönlendirmesiyle operasyon öncesinde yurt dışına gittiği ve çeşitli toplantılar yapıldığı yönündeki ifadeleri hakkında ise bunların somut bilgiye değil kendi yorumuna dayandığını söyledi.

Duruşma savcısının “Bu kanaate nasıl vardınız?” sorusuna Yılmaz, “Ben tutuklanıp cezaevine gelince o zamanki yayınlarda, televizyonda izlediğimde bunları gördüm. Somut bir bilgim olsa zaten ‘kanaat’ demezdim” yanıtını verdi.

“İDDİANAMEDE ŞİRKET SAHİBİ OLDUĞUM SÖYLENİYOR, ANCAK DOĞRU DEĞİL”

Daha sonra kürsüye, İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir geldi. Etkin pişmanlıkçı Ertan Yıldız’ın, hakkında ihale şartnamelerini belirlediğine yönelik iddialarda bulunduğu Özkarabekir “Ertan Yıldız'ı İBB'de tanıdım. Kendisi kültür ve sanattan çok uzak bir kişidir. İfadelerine beni de sığdırmış. Ben yazıdan anlarım, verdiği ifadede daldan dala atlayan bir karakter gördüm” diye konuştu.

İddianamede şirket sahibi olarak geçtiğini ancak ismi geçen şirketin sahibi olmadığını belirten Özkarabekir, “Basit bir araştırma ile şirket sahibi olmadığım, bütçemin, bir ihale yetkimin olmadığını, imza yetkimin olmadığını kolayca anlaşılabilirdi. Mal varlığımın ve banka hesaplarımdaki hareketlere de bakılarak bu durum teyit edilebilirdi. İddianame hiç araştırma yapılmadan, hukuki ve edebi olarak hatalarla dolu. Belgesiz bir suç uydurması var hakkımda. Ortada kesin suç varmış gibi yazılmış” diyerek beraatini talep etti.

ÖZÇAĞDAŞ'TAN MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ

Bu olayın ardından Özçağdaş’a duruşmaya katılma yasağı uygulandığı öğrenildi. Tutuklu sanıklar henüz salona getirilmezken, katipler aracılığıyla salonda duyuru yapıldı. Özçağdaş'ın salondan çıkması, aksi halde duruşmanın başlamayacağı belirtildi.

İzleyici bölümünde oturan Özçağdaş ise “Bana yazılı karar getirsin. Buraya geldim. Bir dava izlemek istiyorum” dedi. Jandarma başkanı ise Özçağdaş'a “Israrcı olursanız mahkeme başkanı duruşmayı bitirir” diye yanıt verdi. Özçağdaş ise “Bitirirse bitirsin. Ben yanlış bir şey yapmadım. Bana yazılı olarak getirsin. Hangi hakla bana bir sene boyunca davalara giremez diyebilir? Hangi kanun maddesiyle yasak koyduğunu anlatacak? Ben buradan çıkmam. Bu hukuksuz bir uygulama. O çok kıymetli Mübaşiri var. Salonu hakim karar vermeden boşalttı. Bunu nasıl yapabilir? Ben de buna itiraz ettim. O gün tansiyon yükseldi çıktık. Ben İBB davasında mı yasaklı mı oldum şimdi o zamandan beri? Burası onun çiftliği değil” diye konuştu.

Katipten ikinci açıklama gelirken mahkeme heyetinin, duruşma yasağı olan kişilerin salondan çıkmasını tekrar talep ettiği, aksi halde duruşmanın yapılmayacağını söylediği aktarıldı.

Bunu üzerine Özçağdaş, "Öğlen hepinizi Aile Dayanışma Ağı'nın buluşmasına bekliyorum" diyerek salondan ayrıldı.

"BİR MİLLETVEKİLİ BİR DAVADAN YASAKLANIYORSA..."

Suat Özçağdaş, salondan ayrılmadan önce izleyicilere şöyle seslendi:

“Burada yaşadığımız şey tam bir hukuksuzluk. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız, mübaşirin yetkisi olmadığı halde aileleri salondan çıkarmak istemesi üzerine tepki göstermem ve mahkeme başkanının bana da hakaret ederek ‘onu da çıkarın’ demesiydi. CMK 203 uygulanırsa o karar sadece o günü bağlar. Bir milletvekili bir davadan yasaklanıyorsa, ki yasaklanamaz, bu davadan hiçbir hukuk çıkmaz. Neden çıktığımı da söyleyeyim ailelere olan sevgim ve saygım nedeniyle salondan çıkıyorum.”