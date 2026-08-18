Cumhuriyet Silivri'den bildiriyor... İmamoğlu, ikinci celsede ilk kez söz aldı:

İBB Davasının ikinci celsesinde ikinci duruşma günü başladı. İlk savunmayı, dosyada hem “şüpheli” hem de “şikayetçi” olarak yer alan müteahhit Seyfi Beyaz yaptı.

21 ve 24 numaralı eylemlerde “müşteki” yeni “şikayetçi” olarak yer aldığını, eylem 6 kapsamında ise “şüpheli” olarak tutuksuz yargılandığını belirten Beyaz, “Bu konuya ilişkin savcılıkta detaylı ifade vermiştim. İfadem aynen geçerlidir. Diğer iki tanesinde ise 21'li ve 24 no'lu beyanlardır. Bunlarda da şikayetimi de devam ettiriyorum. Önceki ifadelerimi ekleyeceğim bir şey yoktur, yurt dışı yasağı şeklindeki adli kontrolün kaldırılmasını talep ediyorum” dedi.

İMAMOĞLU İKİNCİ CELSEDE İLK KEZ SÖZ ALDI: “BEN SUSMA HAKKIMI KULLANMADIM, ‘FERAGAT’ DİYE BİR ŞEYİ KABUL ETMİYORUM”

Seyfi Beyaz’ın savunmasını tamamlamasının ardından çapraz sorgulamasına geçildi. İlk celsesinin son günlerinde yaşanan süre kısıtı tartışmaları nedeniyle savunmasını yapamayan Ekrem İmamoğlu, hakim-savcı sorgulamasının ardından soru sormak üzere bu celsede ilk kez söz aldı. İmamoğlu; Mahkeme Başkanı’nın, “Uygun bir yerde, makul bir sürede savunması alınacak” diyerek kendisinin savunmasını yapacağını açıklamasına tepki gösterdi.

İlk celsede savunma yapmak istemesine karşın yaşanan tartışmaların ardından savunma yapamamasına, bu durumun tutanağa "susma hakkını kullandığı" şeklinde geçirilmesine ve Mahkeme Başkanının dün bu durumu tekrar etmesine tepki gösteren İmamoğlu, “Benim susma hakkımdan feragat ettiğim söylemi oldu, bunu şiddetle reddediyorum. Çünkü ben susma hakkımı kullanmadım, ‘feragat’ etmediğimi belirtiyim. Susma hakkımı kullanmadım, ‘feragat’ diye bir şeyi de kabul etmiyorum” dedi.

Daha sonra Beyaz ile yaklaşık 18 yıldır tanışıklıkları olduğunu, birkaç kez de ortaklık yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, “Ben sizinle hiç ticari bir pazarlık yaptım mı?” diye sordu.

Seyfi Beyaz, “Yapmadınız” şeklinde yanıt verdi. Ardından bir soru daha yönelten İmamoğlu, “Yaşadığınız sorunlarla ilgili ‘Ya Ekrem İmamoğlu, şu konuda şöyle bir sorun yaşadım, canım yandı, şu oldu, bu oldu’ dediniz mi?” Sorusunu yöneltti. Beyaz bu soruya da “Hayır” yanıtını verdi.

AKGÜN VE ÇALIK GİBİ İSİMLERDEN ŞİKAYETÇİ OLAN İŞ İNSANI İÇİN SAVUNMASI SIRASINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Sorgulamanın tamamlanmasın ardından Seyfi Beyaz’ın kardeşi Muzaffer Beyaz savunma yapmak üzere kürsüye geldi. İddianamede yer alan 6, 7 ve 8 numaralı eylemlerde “şüpheli”, 24 numaralı eylemde ise “şikayetçi” olarak yer aldığını ifade eden Beyaz, “Tüm ifadelerimin geçerli olduğunu beyan ediyorum. Verdiğim detaylı bilgiler savcılıkta verilmiştir. Eklenecek bir şeyim yoktur. İşlerim ve oğlumun yurt dışında okumasından dolayı yurt dışı çıkışımın kaldırılmasını talep ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar” ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, çapraz sorgusunda Muzaffer Beyaz'a "Mehmet Murat Çalık sizden direkt Hasan İmamoğlu'na daire verilmesi için talepte bulundu mu?" diye sordu. Beyaz, "Hayır, abimden duydum" yanıtını verdi. Beyaz, kendisine sorulan konuları bilmediğini ve bunların neden sorulduğunu anlamadığını belirtirken mahkeme başkanı, "Oldu, bitti, aldı diye anlatmışsınız" dedi.

Ardından soru sormak için söz alan İmamoğlu, "Bana ulaşmakta zorluk çektin mi, ilgili yöneticilere yönlendirdim mi?" sorusunu yöneltirken Beyaz, ”Ulaşmakta zorluk çekmedim, yöneticiler sıkıntı yarattı" diye konuştu. İmamoğlu son olarak "İfadelerinizde biliyorum dediklerinizi şimdi duydum diye değiştirdiniz" diye cevapladı.

Daha sonra avukatlar Beyaz’a çeşitli sorular yöneltirken duruşma savcısı, ara mütalaa açıklamak istediğini söyleyerek söz aldı. Savcı, Muzaffer Beyaz için tutuklama talep etti.

Beyaz; İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, Bakırköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve etkin pişmanlıkçı İBB İştirakler Sorumlusu Ertan Yıldız gibi isimler aleyhine ifadeler vermişti.

Mütalaanın ardından avukatlar ve mahkeme başkanı, Beyaz’a sorular yöneltmeye devam etti. Ancak bazı avukatlar, çapraz sorgunun mütalaa ile bölünmesine tepki gösterdi.

17.20 | DURUŞMAYA BİR KEZ DAHA ARA VERİLDİ

İBB Davasında duruşmaya bir kez daha ara verildi. Tutuklu sanıklar salondan ayrılırken izleyiciler salonun büyüklüğüne gönderme yaparak, “Bizi ne kadar uzaklaştırmaya çalışırlarsa çalışsınlar biz size her zaman yakınız” diye seslendi.

İmamoğlu da “Ben kaleden bağırmayı bilirim. Kaleden bağırırdım. Kaleden santraforun işine karışırdım” diye karşılık verdi.

16:20 | “İMAMOĞLU’NDAN TALİMAT GELDİĞİNE DAİR BİR BİLGİM YOK”

Daha sonra yapılan çapraz sorgusunda duruşma savcısı, Hamzaoğlu’na “Adem Soytekin, Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla belediye işlerini yürütüyordu” ifadesini sordu. Hamzaoğlu ise “Ben o zaman öyle söylendiği için o şekilde ifade verdim. İmamoğlu’ndan talimat geldiğine dair bilgim yok” ifadelerini kullandı.

SOYTEKİN KONUŞTU

Etkin pişmanlıktan yararlanan ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Adem Soytekin de söz alarak Hamzaoğlu’nun hakkında verdiği beyanları sordu. Soytekin, ”2013 yılında proje lansmanında 2 daire alıp kredi kartımla ödedim. Bu nasıl rüşvet? Benim parasını verip aldığım daire ve dükkanlar için rüşvet diyorsunuz. Bunu siz mi diyorsunuz yoksa size 'Adem'e yüklen kurtulursun' mu diyorlar" diye konuştu.

15:45 | “SÖYLEDİKLERİMİ ONLARDAN DUYDUM”

Daha sonra savunma yapan Mutlu İnşaat hissedarı Furkan Hamzaoğlu, suçlandığı Beylikdüzü’ndeki inşaat projesine ilişkin yaptığı savunmadaki iddiaları reddetti. Hamzaoğlu, “Westside projesine ilişkin inşaat sözleşmesi 2013 yılında imzalanmıştır. Ben o tarihte üniversite öğrencisiydim. 2014 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldum. Benim sözleşmenin hazırlanması, imzalanması ve uygulanması süreçlerinde herhangi bir görevim veya yetkim bulunmuyordu” diye konuştu.

Ardından çapraz sorguya geçilirken Hasan İmamoğlu'nun avukatı İsmail Emre Telci, Hamzaoğlu’na, verdiği ifadenin neden babası Yüksel Hamzaoğlu’yla birebir aynı olduğunu sordu. Hamzaoğlu, "Babamın ve Oktay Hamzaoğlu'nun söylediği şeyleri söyledim. Normaldir çünkü söylediklerimi onlardan duydum" diye yanıtladı.

Daha sonra savunma yapan ve aynı şirketin hissedarı olan babası Yüksel Hamzaoğlu’na da hakkındaki West Side inşaat projesi için rüşvet verme iddiaları soruldu. Hamzaoğlu iddiaları reddetti.

14:50 I İMAMOĞLU: “İDDİA MAKAMINDAN TEHDİT ALMAMAN İÇİN..”

İlk olarak İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, söz alarak Erçevik’e voleybol kulübü yöneticiliğini yapıp yapmadığını sordu.

Daha sonra söz alan Ekrem İmamoğlu ise, Erçevik’in Beylikdüzü Belediyesi’nde görev yaptığını hatırlatarak “Ben iddia makamından tehdit almaman için sana soru sormuyorum” diyerek yerine oturdu.

Daha sonra çeşitli sanık avukatları söz alarak Erçevik’e sorular yöneltti.

14:15 | ŞİKAYETÇİ BEYAZ’IN TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Aranın ardından devam eden duruşmada mahkeme heyeti başkanı, savcının Muzaffer Beyaz’ın tutuklanmasına yönelik talebinin oy çokluğuyla reddine karar verildiğini duyurdu.

Daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanan tutuksuz iş insanı Veysel Erçevik, savunma yapmak için kürsüye geldi.

Soruşturma kapsamında 6 kez etkin pişmanlık ifadesi veren Erçevik’in ilk sözleri, “Etkin pişmanlık talebimi kendi rızamla yaptım. Baskı ya da şaibe altında ifade vermedim” oldu.

Erçevik, “Pişmanlık suç işlediğimin pişmanlığı değil. ‘Benim burada ne işim var?’ pişmanlığıydı” dedi.

İddianamedeki örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Erçevik, ilk duruşmada tahliye edilen etkin pişmanlıkçı Adem Soytekin ile ilişkisinin yaklaşık 10-11 yıllık arkadaşlığa dayandığını, belediyede ise danışman olarak görev yaptığını savundu. Erçevik, “Hiçbir şekilde bir örgüt bağı içerisinde bulunmadım” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki rüşvet iddialarını da reddeden Erçevik, Deniz İstanbul projesinde yalnızca kamu yararı amacıyla destek talebini ilettiğini belirterek, “İyi niyetle yaptığım bu iş sonucunda bana rüşvete aracılık etmek olarak döndü” dedi. Erçevik, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatini ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

13:00 | TUTUKLAMA TALEBİ İÇİN ARA

Mahkeme başkanı, Muzaffer Beyaz’ın beyanlarıyla ilişkili olmayan avukatların soru sormamasını talep ederek savcının tutuklama talebini değerlendirme kısmına geçilmesini istedi.

Savcıya mütalaasını tekrar ettiren mahkeme başkanı, daha sonra tutuklanması talep edilen Beyaz’a söz verdi. Beyaz, “İfadelerim doğrudur. Aynen arkasında duruyorum” diye yanıtladı. Bu sırada en ön sırada oturan Ekrem İmamoğlu’nun, ellerini sallayarak ve gülümseyerek salondan ayrıldığı görüldü.

Daha sonra Beyaz’ın avukatları söz alarak hangi beyanların çelişkili olduğunun muğlak olduğunu ve tutuklama kararının yanlış olacağını belirtti. Savunmaların ardından mahkeme başkanı, kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

Ara kararı sonrasında jandarmalar, tutuklanması talep edilen Muzaffer Beyaz’ın etrafını sardı. Avukatları, mahkemenin bu yönde bir talebi olmamasına karşın Beyaz’ın etrafının sarılmasına tepki gösterdi.