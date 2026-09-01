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Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti
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Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

1.09.2026 16:56:00
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Haber Merkezi
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Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

Gazetemiz yazarı ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Şükran Soner, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabah yaşamını yitirdi. İlk imzalı haberi 11 Eylül 1966’da yayımlanan Şükran Soner, 60 yıl boyunca gündem belirleyen birçok haber ve köşe yazısı kaleme aldı. İşte Soner'in tarihe not düştüğü manşetlerden bazıları...

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

11 Eylül 1966

“Darülacezede Bayram”

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

16 Mayıs 1969

“Padişah Buyruğundan Halk İradesine” başlıklı yazı dizisi...

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

7 Temmuz 1973

Üniversitede skandal:

Giriş soruları çalındı

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

22 Eylül 2006

“Kadın üzerinden” yazı dizisi

“Şiddetin Kıskacında Kadın”

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

11 Ocak 2011

“Balkanlarda Parçalanma” yazı dizisi

“Devletçikler hem var hem yok”

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

26 Şubat 2019

“İnşaatla Büyüyen Saltanat İflasta” yazı dizisi

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti
Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

Şükran Soner, gazetemiz genel yayın yönetmeni Mine Esen ve Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri, gazetemiz yazarı Işık Kansu ile kitap fuarında. 2024

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

Şükran Soner, Barış Derneği duruşmasında. 1982

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

Şükran Soner, 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u odasında ağırlarken. 2024

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti
Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti

Şükran Soner, Cumhuriyet Vakfı kurucularından Berin Nadi ile.

Cumhuriyet’ten bir Şükran Soner geçti
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