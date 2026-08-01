Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu gündeme getirmişti: Cinsel saldırı davasındaki 'beraat' kararı Meclis'e taşındı

YENİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun, "Yaşamından renkleri çalınan kadın" başlığı ile köşesine taşıdığı bir cinsel saldırı davasındaki tartışmalı beraat kararına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.
Gökçen, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Hacettepe Üniversitesi öğrencisi D.K.'nın Muğla'da katıldığı etkinlikte cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde ciddi usul ve değerlendirme sorunları bulunduğunu vurguladı.
Önergede, şüpheli Yunus Emre Öztürk hakkında mağdurun kısa sürede şikayetçi olması, Adli Tıp raporlarındaki bulgular, tanık beyanları ve çelişkili ifadelere rağmen Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yalnızca iki celse sonunda beraat kararı verdiği hatırlatıldı. Ayrıca, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinin de dosyaya sonradan sunulan ve mağdur lehine bilimsel tespitler içeren raporları gerekçeli biçimde değerlendirmeden kararı onadığı iddialarına yer verildi.
GÜRLEK'E 9 SORU
Davadaki ihmallere dikkat çeken Gökçen'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelttiği sorular şunlar oldu:
- Hacettepe Üniversitesi öğrencisi D.K.’nm şikâyeti üzerine yürütülen yargılamada, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na herhangi bir bildirim yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi tarihte yapılmıştır?
- Söz konusu dosyada yargılanan Yunus Emre Öztürk hakkında yürütülen yargılama sürecinde, dosyanın istinaf incelemesini gerçekleştiren Denizli Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili ceza dairesi tarafından ilgili Bakanlığa bildirimde bulunulmuş mudur? Eğer bildirim yapılmış ise, bu bildirimin olay tarihi ve yargılama süreci dikkate alındığında gecikmeli yapılmasının gerekçesi nedir?
- Bildirim yapılmamış ya da geç yapılmış ise, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen hâkimler hakkında herhangi bir idari veya disiplin soruşturması başlatılmış mıdır? Bildirim yapılmaması ya da gecikmeli yapılması durumunda mağdurların sosyal destek hizmetlerine erişiminde ne tür aksaklıklar yaşandığına dair Bakanlığınız tarafından hazırlanmış bir rapor var mıdır?
- Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin yargılamalarda, mahkemelerin Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirim yükümlülüğüne ilişkin uygulama nasıl denetlenmektedir?
- Son beş yıl içinde benzer nitelikteki davalarda ilgili Bakanlığa bildirim yapılmadığı veya geç yapıldığı tespit edilen kaç dosya bulunmaktadır? Bu dosyalarla ilgili hangi işlemler yapılmıştır?
- Mağdurların korunması ve destek mekanizmalarının etkin işletilmesi amacıyla, yargı makamları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye yönelik bir çalışma yürütülmekte midir?
- Delillerin değerlendirilmesi açısından; DNA’ya dair inceleme sonuçları beklenmeden, dikkate alınmadan hüküm kurulmasının hukuki dayanağı nedir? Bu durum, adil yargılanma ilkesi açısından Bakanlığınızca uygun görülmekte midir?
- Adli Tıp raporları, tanık beyanları ve diğer delillerin değerlendirilmeksizin hüküm kurulmasına ilişkin herhangi bir idari inceleme başlatılmış mıdır?
- Mağdurun korunmasına yönelik tedbirlerin uygulanması sürecinde mahkemeler ile kolluk ve sosyal hizmet birimleri arasında yaşanan koordinasyon eksikliklerine ilişkin Bakanlık kayıtlarına yansıyan somut veriler nelerdir? Bu kapsamda son yıllarda tespit edilen aksaklıklara ilişkin Bakanlığınızca yürütülen herhangi bir inceleme, raporlama veya idari düzenleme çalışması bulunmakta mıdır?