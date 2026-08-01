Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu gündeme getirmişti: Cinsel saldırı davasındaki 'beraat' kararı Meclis'e taşındı

YENİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun, "Yaşamından renkleri çalınan kadın" başlığı ile köşesine taşıdığı bir cinsel saldırı davasındaki tartışmalı beraat kararına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdi.

Gökçen, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, Hacettepe Üniversitesi öğrencisi D.K.'nın Muğla'da katıldığı etkinlikte cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla başlatılan yargı sürecinde ciddi usul ve değerlendirme sorunları bulunduğunu vurguladı.

Önergede, şüpheli Yunus Emre Öztürk hakkında mağdurun kısa sürede şikayetçi olması, Adli Tıp raporlarındaki bulgular, tanık beyanları ve çelişkili ifadelere rağmen Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yalnızca iki celse sonunda beraat kararı verdiği hatırlatıldı. Ayrıca, Denizli Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesinin de dosyaya sonradan sunulan ve mağdur lehine bilimsel tespitler içeren raporları gerekçeli biçimde değerlendirmeden kararı onadığı iddialarına yer verildi.

GÜRLEK'E 9 SORU

Davadaki ihmallere dikkat çeken Gökçen'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelttiği sorular şunlar oldu: