Cumhuriyet yazarı Güller'den Soylu'nun planına ilişkin çarpıcı tweet
Cumhuriyet yazarı Mehmet Ali Güller, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı hedef almasına ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.
Dün bir televizyon kanalında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik, 'Soros çocuğu' ve 'operasyon çocuğu' sözleri sonrası Özdağ, bugün saat 11'de İçişleri Bakanlığı önünde olacağını ve Soylu'nun orada olmasını istediğini söylemişti.
Bugün İçişleri Bakanlığı önüne giden Özdağ, polis müdahalesi ile karşılaşmış ve Bakanlık binasının önüne yaklaştırılmamıştı.
"KOLTUĞUNU KORUMAYA DEVAM EDECEĞİNİ HESAPLIYOR"
Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, Twitter'da yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
Güller şunları söyledi:
"Soylu, Özdağ'ı hedef aldıkça Bahçeli'ye yaranacağını, Bahçeli kalkanı oldukça da Erdoğan kabinesinde koltuğunu korumaya devam edeceğini hesaplıyor."
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