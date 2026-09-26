Cumhuriyet yazarı ve ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un X hesabına erişim engeli!

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un X hesabı Türkiye’de erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesinden yapılan açıklamada, “21 Eylül 2026 tarihinde erişime engellenen ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un X hesabı, bugün X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı” denildi.

Ulusoy’un hesabı, son günlerde erişim engeli getirilen çok sayıda sosyal medya hesabı arasında bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, son bir hafta içerisinde çok sayıda X hesabına “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Aydın da yer almıştı.