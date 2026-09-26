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Cumhuriyet yazarı ve ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un X hesabına erişim engeli!

Cumhuriyet yazarı ve ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un X hesabına erişim engeli!

26.09.2026 12:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Cumhuriyet yazarı ve ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un X hesabına erişim engeli!

ENAG kurucusu ve Cumhuriyet yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un 21 Eylül’de erişime engellenen X hesabı, platform tarafından Türkiye’den görünmez kılındı. Ulusoy’un hesabı, son günlerde erişim engeli getirilen ekonomist, akademisyen ve gazetecilere ait hesaplar arasında yer alıyordu.
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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kurucusu ve gazetemiz yazarı Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un X hesabı Türkiye’de erişime engellendi.

İfade Özgürlüğü Derneği’nin EngelliWeb projesinden yapılan açıklamada, “21 Eylül 2026 tarihinde erişime engellenen ENAG kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'un X hesabı, bugün X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı” denildi.

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Ulusoy’un hesabı, son günlerde erişim engeli getirilen çok sayıda sosyal medya hesabı arasında bulunuyordu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında, son bir hafta içerisinde çok sayıda X hesabına “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli getirilmişti.

Erişim engeli getirilen hesaplar arasında ekonomist ve ekonomi yazarı Uğur Gürses, ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Veysel Ulusoy, finans profesörü Prof. Dr. Bilge Yılmaz, kripto para analisti Ted Pillows, yatırım ve finans danışmanı Emre Şirin, gazeteciler Naz Yavuzarslan ve Dinçer Gökçe, Gelecek Partisi kurucularından Yavuz Değirmenci ile tiyatro ve sinema oyuncusu Orhan Aydın da yer almıştı.

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