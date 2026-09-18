Cumhuriyet yazdı, akademik ilanda düzeltme geldi: 'Makine Mühendisliği' şartlı Paramedik ilanının programı değiştirildi!

İstanbul Atlas Üniversitesi’nin akademik personel ilanında İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı için açılan öğretim görevlisi kadrosunda Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti şartı aranması dikkat çekmişti.

Cumhuriyet’in gündeme getirdiği ilanın ardından üniversite tarafından kadroya ilişkin düzeltme ilanı yayımlandı.

14 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ilk ilanda, İstanbul Atlas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki İlk ve Acil Yardım Programı için bir öğretim görevlisi kadrosu açılmıştı.

Bir kişilik kadro için aranan özel şartlarda adayların Makine Mühendisliği alanında lisans mezunu olması, ayrıca Yangın ve Yangın Güvenliği veya Afet Yönetimi alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olması istenmişti. İlanda ALES puanı 70 olarak belirlenirken yabancı dil şartı ise bulunmuyordu.

PARAMEDİKLERDEN İLANA TEPKİ GELMİŞTİ

Söz konusu ilana Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) de tepki göstermişti.

Dernek tarafından yapılan açıklamada, İlk ve Acil Yardım (Paramedik) Programı öğretim görevlisi kadrosunda Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti şartı aranmasının kabul edilebilir bulunmadığı belirtildi.

Paramedik eğitiminin doğrudan insan hayatına müdahale eden sağlık profesyonellerini yetiştiren, uygulamalı ve özgün bir sağlık disiplini olduğu vurgulanan açıklamada, akademik kadroların paramedik eğitiminin mesleki ve bilimsel gerçekliğiyle uyumlu olması gerektiği ifade edildi.

PARHAD, paramediklerin kendi alanlarında akademik kariyer yapmalarının önünün açılması gerektiğini belirterek, alan dışı lisans mezuniyetlerinin İlk ve Acil Yardım programlarına akademik kadro şartı olarak konulmasını eleştirdi.

Dernek ayrıca söz konusu ilanın yeniden değerlendirilmesi için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunacağını ve süreci takip edeceğini açıkladı.

RESMÎ GAZETE’DE DÜZELTME YAYIMLANDI

Tartışma yaratan ilanın ardından İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Düzeltme İlanı” yayımlandı.

Düzeltme ilanında, 14 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan öğretim elemanı ilanında yer alan “Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, İlk ve Acil Yardım Programı/Öğr. Gör.” kadrosunun düzeltildiği belirtildi.

Yeni ilanda kadronun programı değiştirildi. Kadro artık Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü, Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği Programı için gösterildi.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ŞARTI KORUNDU

Düzeltme ilanında dikkat çeken bir başka ayrıntı ise ilk ilanda yer alan Makine Mühendisliği lisans mezuniyeti şartının korunması oldu.

Yeni ilanda da adayların Makine Mühendisliği alanında lisans mezunu olması ve Yangın ve Yangın Güvenliği veya Afet Yönetimi alanlarından birinden tezli yüksek lisans mezunu olması şartı yer aldı. ALES puanı da 70 olarak korundu.

Böylece ilk ilanda İlk ve Acil Yardım Programı için duyurulan ve paramedik alanında tartışma yaratan kadronun bağlı olduğu program değiştirilmiş oldu. Yeni ilanda kadro Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği Programı altında yer aldı.