Cumhuriyetin 101. yılında Atatürk’e mektup yazdılar

Kırşehir’de bir grup bisiklet tutkunu Cumhuriyetin 101. Yılında Mustafa Kemal Atatürk’e mektup yazdı.

Cumhuriyetin 101. yılında Atatürk’e mektup yazdılar
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 11:21

Duygularını kağıda aktaran ve Anıtkabir’e gönderen bisiklet tutkunları, Atatürk’e ithafen mektup yazarak şehirde de bir ilki gerçekleştirdi.

Farklı meslek gruplarından bir araya gelen bisikletçiler, Atatürk’e duydukları minneti duygu yüklü mesajlarla yazıya döktü.

Bisiklet tutkunları adına konuşan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, Kırşehir’de anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını söyleyerek, kutlamaların 101. yılına katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

"ATATÜRK’E İTHAFEN ANITKABİR’E MEKTUP YAZDIK"

Dönmez, "Bisiklet topluluğu arkadaşları olarak Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen Anıtkabir’e mektup yazdık. Türk gençliğinin Misak-ı Milli ruhunda ve Kuvay-i Milliye ruhunda olduğunu da göstermiş olduk" dedi.

Cumhuriyet değerlerinin anlatıldığı mektup bisikletçiler tarafından Ankara’ya postalandı.


Etiketler: #Cumhuriyet

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